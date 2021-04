1 Gli auguri di Francesco Oppini a Tommaso Zorzi

Tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, da quando si sono incontrati all’interno del reality, c’è una forte amicizia. Nonostante i pochi screzi avuti all’interno della Casa, il loro rapporto è più saldo che mai. Ecco, infatti, perché Francesco Oppini ha voluto fare uno dedica speciale a Tommaso Zorzi come auguri di buon compleanno. Nella foto qui sotto, infatti, leggiamo che il commentatore sportivo ha scritto:

Auguri amico mio. Grato di esserci, fiero di poterci essere. Ti auguro ogni bene.

Gli auguri di compleanno di Francesco Oppini a Tommaso

Nella sezione dei commenti, appena sotto il messaggio di auguri che Francesco Oppini ha pubblicato per il compleanno (2 aprile 2021) di Tommaso Zorzi, possiamo leggere anche le risposte di altre persone con la spunta blu. Tra queste notiamo, infatti, un cuore rosso messo da Simone Gianlorenzi, il marito di un’altra grande amica di Zorzi, ovvero Stefania Orlando, ma non solo. Anche Patrizia De Blanck ha fatto gli auguri e ha espresso il suo affetto nei confronti di entrambi.

Ad ogni modo, oltre che alle soddisfazioni personali, nel giorno del suo compleanno l’influencer può festeggiare anche quelle professionali. Non solo ha vinto il GF Vip, ma è stato scelto come opinionista per L’Isola dei Famosi insieme a Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Inoltre, facciamo presente, che presto dovrebbe condurre un programma top secret su Mediaset e una trasmissione social parallela a L’Isola. Per il momento non abbiamo altre informazioni, ma continuate a seguirci per tante altre news in merito a questo argomento e molto altro ancora.