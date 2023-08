NEWS

Andrea Sanna | 19 Agosto 2023

tommaso zorzi

Le lacrime di Tommaso Zorzi

Sui social Tommaso Zorzi non si vergogna o crea troppi problemi nel mostrarsi fragile e non è la prima volta che pubblica dei video in cui si sfoga in lacrime. Se in altre occasioni i motivi erano legati a qualcuno, stavolta pare che l’ex gieffino sia crollato per altro.

Poco prima di questo momento di sfogo il conduttore ha pubblicato un tenero video di un cane con il suo padrone e poco dopo Tommaso Zorzi si è mostrato con gli occhi lucidi.

“Ma perché di prima mattina succedono ‘ste robe? L’algoritmo mi mette queste cose al mattino, quando sono più sensibile”, ha detto Tommaso Zorzi tra una lacrima e un’altra. Sembrerebbe che la colpa sia tutta dell’algoritmo di Instagram. L’influencer infatti nella sua homepage si ritrova spesso delle foto o video di animali che si trovano in situazioni purtroppo delicate.

Questo ha quindi provocato l’attimo di sconforto che Tommaso Zorzi ha voluto condividere con i propri fan. A seguire più tardi Tommaso ha ripreso l’argomento tra le sue storie e spiegare perché stamattina era di cattivo umore:

«Comunque ragazzi, davvero. L’algoritmo non può farmi questo a noi. Mi capitano delle robe… che io veramente! E poi io con gli animali… Gente che trova cani abbandonati o che li porta a fare l’ultima puntura. Sono cose che io non posso vedere, specialmente di prima mattina. Non ne posso più, si deve un po’ calmare questo algoritmo», ha detto Tommaso Zorzi sul suo profilo ufficiale nelle scorse ore.

Dunque la colpa non si può attribuire a nessun hater o episodio spiacevole, ma solo ed esclusivamente ai video che Instagram decide di mostrare. Tommaso Zorzi estremamente sensibile alla cosa non è riuscito a trattenersi davanti a video così commoventi. Un momento che, come dicevamo, ha condiviso con i propri fan.