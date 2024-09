In questi giorni si è molto parlato di Soleil Sorge, che è stata accusata di farsi domande da sola sui social. Nelle ultime ore così a lanciare quella che ai più è sembrata una frecciata all’influencer è stato Tommaso Zorzi.

La storia di Tommaso Zorzi

In queste ore a pubblicare una storia sospetta, che secondo le malelingue è una frecciata a Soleil Sorge, è stato Tommaso Zorzi. Ma facciamo un piccolo passo indietro e rivediamo quello che è accaduto. Solo alcuni giorni fa proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita al centro dell’attenzione mediatica, dopo essere stata accusata di farsi domande da sola sui social. A quel punto l’influencer è stata costretta a intervenire e dando la sua versione dei fatti su quanto accaduto ha dichiarato:

“Nasce tutto dal fatto che ho pubblicato un box domande. Tra le tremila domande che mi avete fatto ce n’era qualcuna sugli occhiali e volevo ricondividerla con voi. Però non la trovavo più e l’ho riscritta e pubblicata, sperando di aiutarvi. Ingenuamente, proprio perché non ho niente da nascondere, ho anche pubblicato tutte le domande che mi avete fatto. Come per dire che vi avrei risposto in un altro box, come faccio di solito”.

Nelle ultime ore così Tommaso Zorzi ha condiviso una storia su Instagram e nello scatto ha mostrato le scarpe che stava indossando in quel momento. Poco dopo una fan ha chiesto all’ex Vippone la marca dei suoi mocassini e a quel punto il conduttore con ironia ha ricondiviso il messaggio, aggiungendo: “Non me lo sono scritto da solo”.

Alcuni maliziosi utenti hanno così ipotizzato che Zorzi abbia voluto lanciare una frecciatina a Soleil Sorge, a seguito dei fatti che hanno coinvolto l’influencer. Non è da escludere tuttavia che Tommaso, con l’ironia che da sempre lo contraddistingue, abbia voluto semplicemente fare una battuta, che qualcuno ha invece colto come una stoccata alla sua collega.