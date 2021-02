3 Tommaso Zorzi supera se stesso

Il Late Show di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip è un successo. Già con la prima puntata, andata in onda due mercoledì fa, gli ascolti avevano segnato un ottimo risultato. La scorsa settimana, per rispetto del lutto di Dayane, lo show si era fermato, tuttavia ieri è tornato alla grande.

Un appuntamento ormai fisso, che conferma l’andamento positivo negli ascolti. Anzi, questa volta Tommaso Zorzi e i vipponi non si sono fermati e hanno superato le aspettative. Tramite i dati Auditel è stato possibile osservare la curva dell’audience, che ha svettato in seconda serata. Dalle 23:30 alle 2, il Canale 55 di Mediaset Extra ha totalizzato il 4.7% di share, con un numero complessivo di telespettatori pari a 374.000.

Vi siete divertiti ieri sera a guardare su #MediasetExtra il #GFVIPLATESHOW di #TommasoZorzi? Eravate tantissimi: 374.000 spettatori con il 4.7% di share (l’8% sui 15-34enni)#TZLATESHOW pic.twitter.com/D5ZFPSnEiD — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) February 11, 2021

Un nuovo record rispetto al 2.7% della scorsa puntata e un dato clamoroso rispetto alla media di rete. Un risultato che ha dell’incredibile, se si pensa che la media della rete tra le 22:30 e le 2 è stata del 2.82% di share con 300.000 telespettatori. Questo vuol dire che, essendo iniziato lo show di Tommaso intorno alle 23:30, il programma ha subito un enorme incremento di ascolti.

Ospite della serata una ex vippona: Selvaggia Roma nel confessionale del Cucurio. Tra giochi, sketch, e interviste, il Late Show di Zorzi ha conquistato il pubblico televisivo (e non solo). Anche i dati social, su cui il Grande Fratello Vip quest’anno va forte come non mai, sono stati degni di nota.

Continua.