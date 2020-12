Tommaso Zorzi ha avuto una lite con una delle nuove concorrenti del GF Vip (VIDEO)

1 Ci sarà l’aria un po’ tesa nella casa del GF Vip quando entreranno i nuovi concorrenti, infatti Tommaso Zorzi in passato ha litigato con una di questi.

Se i litigi attuali all’interno della casa del Grande Fratello Vip non vi bastassero, presto ce ne saranno probabilmente degli altri. Infatti con l’ingresso di nuovi concorrenti si creeranno altre dinamiche, ma soprattutto potrebbero tornare in superficie vecchie diatribe. È il caso di Tommaso Zorzi, che potrebbe ritrovarsi a passare le giornate a punzecchiarsi e a litigare con una nuova concorrente in particolare: Sonia Lorenzini.

Proprio ieri vi abbiamo riportato la quasi certezza dell’arrivo nella casa del Grande Fratello dell’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e donne. E, per chi non lo sapesse, tra lei e Zorzi ci sono dei precedenti per niente piacevoli.

Infatti l’anno scorso, durante un’intervista con Gabriele Parpiglia, Tommaso aveva raccontato di come Sonia Lorenzini gli avesse tolto il saluto perché lui l’aveva presa in giro sui suoi social durante la settimana della moda. Ecco il video della vecchia intervista che abbiamo trovato su Twitter:

Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini#GFVIP pic.twitter.com/UlqEnX2RMw — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 4, 2020

Mi ricordo che aveva fatto una storia durante la settimana della moda tirandosela come se gli stilisti non iniziassero le sfilate se non arriva Sonia Lorenzini, che è costretta poverina a cambiarsi in macchina durante la settimana della moda. E tra l’altro aveva i capelli che era tre giorni che non li lavava.

Proprio a quella intervista la stessa Sonia Lorenzini aveva risposto…