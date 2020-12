1 Il look della madre di Tommaso Zorzi fa impazzire il web: ecco di chi è il cappotto che indossava ieri sera al Grande Fratello Vip 5

Senza dubbio quella di ieri è stata una serata particolarmente intensa per Tommaso Zorzi. Dopo aver svelato qualche giorno fa di essersi innamorato di Francesco Oppini infatti il blogger ha avuto modo di avere un bellissimo faccia a faccia col cronista sportivo, durante il quale non sono mancate fortissime emozioni. Come se non bastasse poco dopo l’influencer ha avuto modo di ricevere un’altra meravigliosa sorpresa, quando ad arrivare in casa è stata niente che meno che sua madre!

I due sono stati protagonisti di un bellissimo momento, e per la prima volta Armanda Frassinetti ha deciso di comparire in tv, per incontrare finalmente suo figlio dopo mesi di reclusione nella casa del Grande Fratello Vip 5. La madre di Zorzi però non è di certo passata inosservata, e in particolare il suo look e il suo cappotto hanno attirato all’attenzione del web. Gli utenti a quel punto si sono attivati per scoprire tutte le informazioni in merito all’outift della Frassinetti, e naturalmente ben presto sono arrivate le risposte.

Ma chi ha firmato il cappotto indossato dalla madre di Tommaso Zozi al Grande Fratello Vip 5? Come ci svelano alcuni utenti su Twitter, si tratta di un soprabito di Prada, appartenente alla collezione invernale 2013.

La madre di Tommaso Zorzi in Prada fall winter 2013. #GFVIP pic.twitter.com/1HzJfMzeb8 — Endriu (@Gav4tzony) December 7, 2020

Il look e il cappotto della madre di Zorzi non sono passati inosservati, e la Frassinetti è già diventata una star sui social. Che nelle prossime settimane Armanda decida di tornare in casa per un’altra sorpresa a Tommaso?