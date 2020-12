1 Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi confessa in chiacchierata con Stefania Orlando di essersi innamorato di Francesco Oppini (VIDEO)

È arrivato il momento della verità per Tommaso Zorzi. Dopo l’uscita di Francesco Oppini, l’influencer ha ammesso a se stesso in primis, di provare un affetto speciale per il suo amico. Ieri sera Cristiano Malgioglio, che già aveva captato tutto, ha chiesto a Tommaso se prova o meno dei sentimenti nei confronti di Francesco. Zorzi ha deciso di fare chiarezza. Non ha potuto negare davanti allo sguardo attento del cantante e si è lasciato andare ad un pianto liberatorio.

In vista dell’appuntamento di domani con il Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi (certo che questa cosa prima o poi uscirà) ha voluto parlarne in disparte con Stefania Orlando, altra concorrente con cui ha legato in modo particolare. I due si sono sistemati nel salottino della sala da pranzo. Da qui la confessione di Tommaso: “Stefania ti devo parlare, ti devo dire una cosa e non so come dirtelo, ma devo. Preferisco farlo io. Ieri ad un certo punto Malgioglio mi dice di dovermi parlare e siamo andati in salotto. È stata una conversazione molto bella, mi sono commosso. Lui mi fa: ‘dimmi la verità, ma tu ti sei innamorato di Francesco?’ e io mmm…perché è vero. E niente volevo darti questa notizia. Ma dato che uscirà sta cosa, dato che ho fatto un confessionale di un’ora su questo”.

Stefania Orlando ha ammesso che in realtà aveva intuito tutto, ma ha preferito non dire nulla, per rispetto dell’intera situazione. Così Tommaso Zorzi si è aperto completamente alla sua amica e ha ammesso di essersi innamorato di Francesco…

Tommaso confessa a Stefania di essersi innamorato di Francesco parte 1

Visto l’imbarazzo che ha sopraffatto Tommaso Zorzi per l’intera situazione, Stefania Orlando ha cercato di fargli capire che in realtà non ha fatto nulla di male. La conduttrice ha provato a rassicurarlo: “Non c’è niente di male. Tu non l’hai mai detto a lui per non metterlo in difficoltà. È una cosa lecita, bella… i sentimenti nascono così e non puoi chiedere il permesso. Sei stato onesto con te stesso e con chi ti ascolta”.

Stefania: sei stato onesto con te stesso e con chi ascolta, tra cui Francesco

Tommaso: sua madre, la sua fidanzata, mia madre

La conversazione è poi proseguita con Tommaso Zorzi che ha spiegato quindi i motivi del suo malessere interiore, per tutta la situazione che lo circonda. Anche questa volta, però, Stefania Orlando è stata premurosa e ha trovato le parole giuste. Continua…