1 Durante una chiacchierata Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta criticano l’igiene della Contessa Patrizia De Blanck (VIDEO)

Nottata di chiacchiere in stanza blu al GF Vip. Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi hanno parlato, tra i tanti, anche di Patrizia De Blanck. A loro dire, infatti, l’igiene della stanza della Contessa lascia molto a desiderare. Durante la conversazione hanno infatti raccontato che bisognerebbe intervenire e pulire da cima a fondo tutta la camera dove dorme.

Tommaso Zorzi si è lasciato prendere dalla conversazione e ha confidato quanto segue: “Formaggio, chiazze di nutella, briciole…Io mi sono avvicinato e c’era un odore! È zozza quella camera! Io non potrei stare nemmeno due minuti lì dentro. Ma è sporca!”

Insomma non di certo il massimo dell’igiene. A pensarla così, però, non solo Tommaso Zorzi. Anche Maria Teresa si è detta dello stesso avviso. la showgirl è spesso stata lì, non solo per aiutare la Contessa con le acconciature, ma anche per fare dei massaggi:

“Io sono andata perché dovevo toglierle i bigodini, ma è improponibile. Non si può dormire lì. È sporchissima. Ma c’è di tutto: roba da mangiare, cose, avanzi”.

Ha detto ancora scioccata da quanto visto, Maria Teresa. “Latte aperto, tazze di caffè…na roba!” – ha continuato Tommaso Zorzi, interrotto da Stefania Orlando che ha prontamente detto: “Bisognerebbe pulirla quella stanza!”. A quel punto Zorzi ha aggiunto: “Vai tu, le dici ‘Mi scusi Contessa, ci sarebbe da spostare tutta la sua roba per pulire la stanza. Infatti io col c***o che vado a fare i massaggi lì dentro!”

Maria Teresa che ha trascorso più tempo degli altri nel regno della Contessa ha aggiunto: “C’è un tanfo lì dentro. Io ho portato la cannella bollita perché non riuscivo a stare lì dentro. Perché se fai un massaggio devi stare anche in un ambiente aromatizzato, dove puoi esprimere quella che è la tua posa. No, non si può”

in poche parole con la stanza della contessa potrebbero fare un episodio di malati di pulito #GFVIP pic.twitter.com/wF6sRG9Qz9 — ً (@nilonelnaviglio) November 5, 2020

La problematica di cui parlano Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta, però, sembra andare avanti da molto tempo.

Più volte (già da quando Matilde era ancora presente in Casa), infatti, i concorrenti hanno chiesto di poter dare una pulita alla stanza di Patrizia De Blanck, poiché molto sporca. Un appello che potrebbe essere accolto magari nei prossimi giorni dal GF Vip.

Ma non solo…