1 Dopo aver ascoltato una battuta di Tommaso Zorzi su Adua Del Vesco, lo staff del blogger crea un meme sull’attrice, citando Gossip Girl

Qualche giorno fa, nel corso di una diretta del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha fatto una battuta su Adua Del Vesco che ha fatto divertire tutto il web. Alfonso Signorini ha infatti mostrato una clip durante la quale si è approfondito il forte legame che c’è tra l’attrice e Dayane Mello. Le due sono molto legate, e qualche sera fa come ricorderemo è scattato anche un bacio. Tuttavia, come più volte precisato dalle dirette interessate, tra Adua e Dayane non c’è altro che una bellissima amicizia, che senza dubbio proseguirà anche al di fuori del reality. Nel mentre, proprio in diretta, Zorzi ha fatto una simpatica battuta sulla Del Vesco, affermando:

“Adua è entrata che studiava Teologia, esce alcolista e lesbica”.

Per questo motivo adesso ad intervenire sui social è niente che meno che lo staff di Tommaso Zorzi, che su Instagram ha creato un bellissimo e geniale meme dedicato proprio ad Adua Del Vesco. I collaboratori del blogger, nel creare l’immagine, hanno citato l’iconica serie tv Gossip Girl, prendendo come riferimento il personaggio di Jenny Humphrey. Chi ha seguito lo show sa bene come proprio la giovane ragazza, interpretata da Taylor Momsen, abbia una profonda evoluzione nel corso delle varie stagioni, diventando ad un tratto una vera ribelle. Ecco dunque il divertentissimo meme creato per Adua dallo staff di Tommaso:

Senza dubbio il meme sta già facendo il giro del web, e sta facendo sorridere gli utenti. Nel mentre in queste ore Tommaso Zorzi è stato accusato di aver bestemmiato. Tuttavia però la verità è un’altra. Rivediamo cosa è accaduto.