NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Dicembre 2022

Chi sarebbe la nuova fiamma di Tommaso Zorzi

Sono passati alcuni mesi da quando Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani hanno messo un punto definitivo alla loro relazione. Tuttavia i due diretti interessati come sappiamo non hanno mai comunicato ai fan la fine della storia e ancora oggi non sono ben chiari i motivi che hanno portato alla rottura. Ciò nonostante sembrerebbe che sia il conduttore che il ballerino abbiano voltato pagina e che si siano rifatti una vita. Proprio in queste ore come se non bastasse il vincitore del Grande Fratello Vip 5 è tornato al centro del gossip e del pettegolezzo, sempre a causa della sua vita sentimentale.

Come rivelano gli amici di Pipol Gossip infatti, sembrerebbe che Tommaso Zorzi dopo Stanzani abbia un nuovo fidanzato. I due avrebbero trascorso dapprima qualche giorno insieme a Cortina e in seguito un weekend ad Amsterdam. Il ragazzo in questione si chiamerebbe Edoardo, e sempre stando a quanto si legge pare che la coppia non si segua neppure su Instagram, per mantenere un basso profilo. Questo quanto riportato:

“Archiviato in pochi secondi Tommaso Stanzani, l’ex gieffino Tommaso Zorzi si è già rifatto una vita. Lui adesso è in compagnia di Edoardo, e del ballerino sembra aver cancellato ogni traccia. […] Chi lo ha visto alla discoteca Armani, ci racconta di un Tommaso king della notte, come sempre è solito fare in dolce compagnia.

Zorzi adesso prepara le vacanze. Subito dopo Natale raggiungerà i suoi amici Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sulla neve. Farà il candelabro o sarà in dolce compagnia di Edoardo? Inoltre per non far trasparire la notizia Zorzi ed Edoardo Marchiorello non si seguono su Instagram e tengono un profilo bassissimo. Tommaso aveva pubblicato una foto in macchina a Cortina con lui, due weekend fa poi nuovamente ad Amsterdam insieme”.

Che dunque Tommaso Zorzi abbia davvero un nuovo fidanzato dopo la fine della relazione con Tommaso Stanzani? Non resta che attendere per saperne di più.