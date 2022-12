NEWS

Andrea Sanna | 20 Dicembre 2022

GF Vip 7

Scontro tra Antonella Fiordelisi e gli Incorvassi

Nel post puntata al Grande Fratello Vip ieri sera è successo davvero di tutto! Antonella Fiordelisi, per esempio, ha avuto un acceso scontro non solo con Edoardo Tavassi ma anche con Micol Incorvaia. Ma partiamo per ordine.

Oramai da giorni Tavassi nutre dei dubbi su Antonella e di questo ne ha parlato persino con Edoardo Donnamaria, mettendolo in guardia circa il loro rapporto dopo i continui alti e bassi e la forte crisi avuta. Il volto di Forum ha continuato a difendere la sua dolce metà, ma Tavassi non sembra per niente convinto. Così ieri sera durante le nomination ha fatto il nome di Antonella Fiordelisi dando questa precisa motivazione…

QUESTA NON È UNA NOMINATION,QUESTA È LA NOMINATION



La svegliazione di tavassi #GFvip #incorvassi pic.twitter.com/bU1dy0E3fT — l’ha detto? l’ha detto! 🔑 (@cosimoaiutacitu) December 20, 2022

Dello stesso avviso anche Micol Incorvaia, che ha ricambiato il voto ricevuto da Antonella Fiordelisi. Ma cosa è successo dopo? La qualunque! Partiamo con il dire che l’ex schermitrice non si è trattenuta e prima di ritirarsi in stanza da letto ha avuto qualcosa da dire agli Incorvassi. Ha iniziato da Tavassi. Secondo lei va dove tira il vento e, sempre secondo il suo parere, in puntata fa solo il “buffone” e “l’amico di tutti”.

Chiaramente Edoardo Tavassi non è stato a guardare e ha replicato per le rime ad Antonella Fiordelisi: “In puntata per due volte mi hai dato del falso e io che cosa ti ho sempre detto? Che tu in puntata non guardi in faccia nessuno! Sei spietata!”. Stando al pensiero del vippone la gente da casa ha capito com’è fatta e ha ricordato quando durante la nomination i presenti in studio l’hanno applaudito.

Antonella Fiordelisi, dalla sua, ha detto di essere amata anche per gli aerei ricevuti. Ma Edoardo in disaccordo ha ribattuto che può aggrapparsi solo a quelli: “Te li mandano i fan, la gente da casa ha lo stesso pensiero del pubblico in studio. E la gente non è scema. Tu in puntata sei finta. In puntata cambi e non siamo scemi. Rispetto al quotidiano in Casa, tu in puntata sei diversa”. (IL VIDEO COMPLETO)

Dopo Edoardo Tavassi, Antonella Fiordelisi ha battibeccato anche con Micol Incorvaia. A quest’ultima ha detto che fa cose stupide in continuazione, di migliorarsi in questa esperienza: “Se il tuo scopo era quello di allontanare il tuo fidanzato da me, ci sei riuscita. Ora che mi hai nominata sei contenta”. La sorella di Clizia, apprese queste parole, non è stata a guardare e ha prontamente ribattuto. Ha fatto presente in primis che la sua felicità non dipende dalla sua eliminazione, perché di lei non le importa nulla, per poi chiudere: “Se non lo capisci forse devo iniziare ad usare un linguaggio più comprensibile per te. Ignavo è l’unica cosa che sai dire, non ci capiamo è evidente”.

Per chiudere la diatriba Antonella Fiordelisi ha detto a Micol Incorvaia: “Hai 30 anni, cresci”. (IL VIDEO SUL SITO DEL GF VIP). Insomma tra le parti sembra essere calato il gelo totale e difficilmente ci sarà un chiarimento dopo questo scontro di fuoco.