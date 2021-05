1 Tommaso Zorzi sulla chiusura de Il Punto Z

Nelle ultime ore ha cominciato a diffondersi la notizia che Il Punto Z condotto da Tommaso Zorzi verrà chiuso su Italia 1. Pur essendo stato pensato per Mediaset Play, infatti, ha debuttato sul canale l’8 aprile scorso a partire dalle 18:15. I migliori ascolti li ha ricevuti dal target più giovane, compreso tra i 25 e i 34 anni, come riporta anche il sito QuiMediaset. Secondo quanto trapelato da vari giornalisti sul web, come per esempio Giuseppe Candela, che collabora con Dagospia e Il Fatto Quotidiano, il motivo starebbe negli ascolti non soddisfacenti.

La verità, però, sarebbe un’altra secondo quanto affermato dall’influencer milanese. Non solo perché, a quanto pare, si prevedeva già di concludere questa avventura in TV dopo un mese, ma anche per un altro motivo. Proprio lui, infatti, ha risposto a un tweet di Davide Maggio e ha spiegato la reale ragione per la quale lo show ha chiuso. Qui di seguito potete leggere le sue parole:

Caro Davide Maggio, posto che dovresti andare a “Io e la mia ossessione” perché evidentemente non puoi fare a meno di menzionarmi ogni due per tre, sono stato io a voler interrompere il progetto perché mi devo impegnare su una cosa molto più grossa. Grazie, ripigliati.

Al momento, purtroppo, non abbiamo idea di cosa tratti questo nuovo progetto. Sicuramente ne sapremo di più in futuro. Per adesso, però, dobbiamo accontentarci di sapere che la ragione dietro la chiusura de Il Punto Z di Tommaso Zorzi starebbe anche in un nuovo lavoro. Nel frattempo, tuttavia, continua la sua collaborazione con L’Isola dei Famosi.

Lui, infatti, insieme a Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi partecipa come opinionista in trasmissione. Di certo in queste occasioni non le manda certo a dire e non tutti si dimostrano sempre troppo felici per quanto riguarda i suoi commenti pungenti. Tra questi, ormai, ex naufraghi possiamo citare Gilles Rocca e Akash Kumar. Rivediamo insieme gli eventi accaduti nelle ultime settimane. Continuate a leggere…