Tommaso Zorzi ricorda Michele Merlo durante la finale de L’isola dei famosi (VIDEO)

Le parole di Tommaso Zorzi su Michele Merlo

La morte di Michele Merlo ha sconvolto tutti e la notizia continuerà ad essere molto difficile da digerire. Oggi tantissimi fan, personaggi dello spettacolo, ex di Amici e artisti hanno espresso un pensiero per questa dolorosa perdita. Anche nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei famosi, il cantante è stato ricordato, proprio all’inizio della messa in onda. A farlo è stato Tommaso Zorzi.

Il vincitore del Grande Fratello Vip 5, nonché opinionista del reality condotto da Ilary Blasi, ha voluto ricordarlo con un applauso. Ecco il video:

Sempre Tommaso Zorzi oggi aveva messo un post nelle sue storie di Instagram per ricordare Michele Merlo. I due infatti erano amici e in passato l’influencer aveva avuto anche modo di intervistarlo.

Queste le sue parole: “Stamattina sono incazzato, non dovevi lasciarci così. Eri buon umore, sensibilità e talento. Che la terra ti sia lieve, Michele”.

