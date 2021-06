1 Duetto in arrivo tra i Maneskin e Miley?

Sono settimane piene di soddisfazioni queste per i Maneskin. Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 infatti la band ha ottenuto un successo incredibile e una visibilità inaspettata in tutto il mondo. Il gruppo sta scalando le classifiche musicali italiane, europee e americane, superando anche artisti del calibro di Taylor Swift e Justin Bieber, segnando un record dopo l’altro. Ma non solo. Damiano David e gli altri componenti stanno anche lavorando al prossimo progetto musicale, che potrebbe vedere la luce prima del previsto. Nel mentre però potrebbe arrivare un’inedita collaborazione che sta già facendo discutere.

Solo qualche giorno fa infatti il cantante ha ammesso che sognerebbe duettare con nientemeno che con Miley Cyrus! A quel punto, inaspettatamente, l’ex act Disney ha iniziato a seguire la band su Instagram, e naturalmente l’accaduto non è passato inosservato. Come se non bastasse alcune ore fa il gruppo ha ammesso di aver anche scritto a Miley, dopo il follow dell’artista americana. Adesso però è accaduto l’impensabile.

Poco fa infatti i Maneskin hanno pubblicato sui social un video in cui suonano e cantano Midnight Sky, lead single di Plastic Hearts, l’ultimo album di Miley Cyrus, che è stata rilasciata poco meno di un anno fa. La band ha naturalmente taggato anche la cantante che a quel punto ha ricondiviso il video sul suo profilo Instagram! Ma non solo. Miley infatti ha anche commentato, affermando: “I miei migliori amici”.

Miley Cyrus condivide un video dei Maneskin, che cantano una sua canzone. Collaborazione in arrivo? pic.twitter.com/Sm0WkE2H0t — disagiotv (@disagio_tv) June 7, 2021

Il web, dopo aver visto Miley condividere il video della band, è letteralmente impazzito e già in molti sperano in una collaborazione tra gli ex concorrenti di X Factor e la Cyrus. Che a breve dunque il sogno diventi realtà? In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo quello che è successo alcune ore fa, quando il gruppo ha preso una decisione che non è passata inosservata.