Tommaso Zorzi risponde a chi lo accusa di non soffrire per la fine della storia con Stanzani

1 La risposta di Tommaso Zorzi alle accuse

Come sappiamo da un po’ di giorni, la storia d’amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani è giunta al capolinea. I due non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche e noi rispettiamo la loro privacy nel non voler esternare pubblicamente cosa è successo e come stanno.

Ma purtroppo, come troppo spesso accade specialmente con i vip, c’è chi mette bocca sulla vita altrui. E in particolare sentenzia sullo stato emotivo di una persona. Nel caso di Zorzi, qualche utente pensa che lui non soffra per la fine della relazione con l’ex allievo di Amici. Giudizio e accusa che derivano da quello che il vicnitore del GF Vip 5 posta sui social. In pratica non si fa vedere in lacrime, quindi per qualcuno non soffre per la fine della storia.

Come riporta il sito Isa e Chia, sotto un post di Tommaso Zorzi è apparso un commento accusatore. Il commento dice: “Bhè complimenti. Si vede come stai male e stai soffrendo. Buffone!”. Probabilmente l’influencer ha visto questo commento, ma ha preferito non rispondere direttamente e aprire la polemica.

Non si è però tirato indietro nel replicare a tono e con la sua solita ironia. Nelle sue storie ha messo un video in cui canta (si deverte molto in questo ultimamente) e ha inventato una canzone usando queste parole: “Basta giudicare le emozioni degli altri. Ho detto basta giudicare le emozioni degli altri perché tu non sei gli altri, tu sei tu. E come fai a sapere come sto io, non lo puoi sapere. Puoi solo tirare ad indovinare e sicuramente sbagli. Hai rotto i ‘tre quarti’.”

Sicuramente la canzoncina è una bella frecciatina a tutti coloro che lo infastidiscono con giudizi e accuse. Tra l’altro, poco tempo fa Zorzi avevano risposto ad un video su di lui che stava circolando sul web. Ecco cosa era successo…