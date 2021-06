1 La dedica di Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani

Tra Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi possiamo notare sempre più complicità. I due sono sempre più vicini e spesso li abbiamo visti insieme a vari eventi o in giro per la città o ancora a pranzo fuori con altri amici. Più di recente, inoltre, abbiamo potuto assistere alla presenza dell’influencer nel dietro le quinte di Battiti Live 2021. La manifestazione canora, infatti, vede anche la partecipazione di Stanzani nel corpo di ballo. Probabilmente, quindi, ha potuto e deciso di portare con sé l’ex gieffino.

Fatto sta che l’influencer, nelle ultime ore, ha voluto scrivere una dolce dedica all’altro. Nel messaggio, infatti, possiamo leggere quanto segue: “Sei bravissimo e sono qua per fare il tifo per te. I tuoi successi sono i miei. Sei puro“. Un messaggio che ha fatto letteralmente sognare a occhi aperti i fan di entrambi. I due, infatti, si stanno mostrando sempre più complici. Nei giorni scorsi, per esempio, hanno pubblicato un filmato in cui si nota un certo affiatamento. La cosa certa è che non sappiamo se hanno una relazione oppure no.

L’influencer, infatti, nel suddetto video, ha staccato la ripresa non appena sembra che si stessero per avvicinare l’uno all’altro per scambiarsi delle effusioni. Tommaso Zorzi, inoltre, anche se non ha potuto partecipare ai festeggiamenti per il diploma ottenuto da Stanzani, ha fatto sentire il suo affetto. Sui social, quindi, ha commentato con: “Bravissimo, amore mio“. La parola “amore” potrebbe non significare nulla. Sappiamo che l’influencer è solito utilizzare questi vezzeggiativi per riferirsi a molte persone.

La verità la scopriremo, forse, solo in futuro. Nel frattempo non possiamo fare altro che aspettare e ripercorrere uno spiacevole evento capitato non molto tempo fa a Tommaso Stanzani. Continuate a leggere per capire di cosa stiamo parlando…