1 Il commento di Zorzi

Il percorso scolastico di Tommaso Stanzani quest’anno è stato un po’ particolare, a causa del suo ingresso nella scuola di Amici 20. Per 6 mesi, infatti, ha dovuto conciliare le due cose, non potendo però partecipare allo stesso modo degli altri suoi compagni a lezioni e verifiche. Uscito dall’Accademia durante il serale, il ballerino spinto dai suoi genitori ha deciso di fare un grande sforzo e recuperare le interrogazioni perse.

Il grande impegno dimostrato ha portato così Tommaso Stanzani a conseguire il diploma nella giornata del 19 giugno 2021. Sui social ha mostrato il momento in cui ha abbracciato i suoi genitori dopo aver terminato l’esame e il brindisi fatto con i suoi amici. Ieri, a seguire, è arrivato anche un post da parte di Tommaso.

Il ballerino di Amici 20 ha caricato sul suo profilo Instagram una sorta di mini gallery, dove si mostra prima con papà e mamma, poi stappare lo spumante e infine festeggiare. Ad accompagnare il tutto questa bella didascalia:

«Devo essere onesto ritornare tra i banchi di scuola dopo diversi mesi non è stato per niente facile. Ero appena uscito da “Amici” e neanche il tempo di capire cosa stesse succedendo ero di nuovo al mio banco con tre interrogazioni al giorno. Non è stato facile recuperare tutto ma per fortuna i miei genitori hanno insistito e con l’aiuto di qualche prof sono riuscito ad arrivare qui. Finalmente ho concluso un percorso iniziato 5 anni fa e riguardando indietro posso dire di essere finalmente MATURO».

In tanti attendevano un cenno da parte di Tommaso Zorzi, che non è tardato ad arrivare: “Bravissimo amore mio”, con tanto di cuore rosso ad accompagnare il dolce commento, ricambiato da Stanzani con un “Amore” e un cuore rosso, come potete ben vedere da questo screen.

I commenti Instagram di Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi

Insomma davvero un bel momento per Tommaso Stanzani. A lui i nostri auguri per questo ennesimo traguardo. Il ballerino nei giorni scorsi, nel mentre, ha rilasciato un’intervista a Il Resto del Carlino…