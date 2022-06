1 La gaffe di Tommaso Zorzi

Negli ultimi giorni Tommaso Zorzi e il suo fidanzato Tommaso Stanzani hanno deciso di concedersi una vacanza a Marrakech, per festeggiare il loro primo anniversario. Naturalmente gran parte del viaggio è stato testimoniato sui social, e non sono mancati momenti divertenti. Tuttavia a un tratto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha immediatamente fatto discutere il web. Il conduttore di Drag Race Italia infatti ha svelato di essersi trovato a fare shopping in un negozio di Marrakech con Shailene Woodley e di non averla riconosciuta! L’attrice, conosciuta per i suoi ruoli in Divergent, Resta Con Me, Colpa Delle Stelle, è senza dubbio una delle star di Hollywood più amate e sono anni che è nel cuore del grande pubblico.

A far notare l’accaduto a Tommaso Zorzi è stato proprio Stanzani, essendo la Woodley la sua attrice preferita. Ecco dunque cosa ha raccontato sui social il vincitore del Grande Fratello Vip 5:

“Ero in questo negozio che provavo dei vestiti, tra cui questo che ho comprato, e c’era un camerino solo. Dunque io e ste due ragazze americane ci alternavamo il camerino e ci davamo consigli: ‘No compra questo’, ‘No prendi quello’. Mi hanno fatto prendere verde questo vestito che stavo per prendere blu. Comunque Tommy stava al telefono, ritorna e mi guarda scioccato, impanicato perché una di queste due ragazze era Shailene Woodley. Le ho appena consigliato un look pazzesco”.

Tommaso Zorzi incontra in un negozio a Marrakech Shailene Woodley ma non la riconosce. La reazione di Tommaso Stanzani #tzvip pic.twitter.com/yWFZAWbKaP — VeryInutilVideo (@very_video) June 22, 2022

La gaffe di Tommaso Zorzi ha naturalmente fatto sorridere il web. Nel mentre solo pochissime settimane fa il conduttore ha deciso di prendersi una pausa di qualche giorno dai social e ha spiegato il motivo. Andiamo a rivedere cosa è accaduto e le sue parole.