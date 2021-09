1 Tommaso Zorzi solidale verso Dayane Mello

Tommaso Zorzi ha voluto esprimere solidarietà nei confronti di Dayane Mello per quanto accaduto proprio a lei nel reality brasiliano La Fazenda, che in italiano sarebbe il nostro “La Fattoria”. Ma cosa le è capitato? Andiamo a fare un breve riassunto degli avvenimenti prima di scendere nel dettaglio per quanto riguarda i commenti di supporto. Tutto ha avuto inizio una sera quando i concorrenti hanno organizzato una festa con un po’ di alcol.

Dayane ha bevuto qualche sorso di vino di troppo e il cantante Nego do Borel ha approfittato della situazione. Ad accorgersi di quanto stava capitando è stato Rico, ma nessuno gli ha dato troppo peso sul momento. Dopo il divertimento è giunta l’ora di andare a dormire e tutti si sono messi a letto. Nego do Borel, vicino di letto della modella, allora, ha cominciato ad avvicinarsi a lei con insistenza provando a baciarla. La Mello, però, ha subito rifiutato ogni tipo di avances, ma lui non ha dato segno di cedimento.

Nego è stato molto insistente e ha più volte tentato di baciarla e di toccarle il corpo, nonostante lei chiaramente non volesse. Il cantante, allora, ha avuto una reazione violenta, battendo i pugni contro la porta e lanciando un secchio che ha, per fortuna, solo sfiorato Dayane Mello. Conoscendo la storia, quindi, Tommaso ha espresso la sua vicinanza all’ex gieffina. Andiamo a vedere cos’ha dichiarato su Instagram.

Tommaso Zorzi esprime solidarietà verso Dayane Mello dopo gli avvenimenti al reality La Fazenda #tommasozorzi #DayaneMello #LaFazenda pic.twitter.com/oaNLw2QOLo — disagiotv (@disagio_tv) September 20, 2021

Faccio perché ho brutte esperienze a riguardo. Non mi importa delle cose che sono state dette nei miei confronti da Dayane in quel reality in Brasile, mi dispiace tanto, mi fa schifo che le sia successa una cosa così brutta sotto l’occhio delle telecamere. Se qualcuno ha visto questa cosa in diretta ci sarebbe dovuto essere un intervento rapido ed eliminata questa persona, squalificata, denunciata.

A commentare anche Giulia Salemi, che ha chiesto a gran voce la squalifica del concorrente. Vedremo come si risolverà la situazione per Dayane Mello molto presto. Nel frattempo, poco tempo fa, Tommaso Zorzi aveva portato all’attenzione un altro problema…