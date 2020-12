3 Grande Fratello Vip: la sorella di Tommaso Zorzi difende Stefania Orlando dopo la nomination

La scorsa puntata del Grande Fratello Vip ha portato scompiglio in casa, specialmente per via della nomination choc di Tommaso Zorzi. Chiamato in confessionale, Tommaso ha deciso di nominare Stefania Orlando. La decisione ha colto tutti alla sprovvista, anche perché nessuno lo riteneva possibile. Dopo la diretta Zorzi ha dichiarato quello che ha fatto, sorprendendo anche la Orlando stessa.

Da qui sono partite dunque molte polemiche sul web, che ha considerato inspiegabile la mossa dell’influencer. Anche la sorella stessa, Gaia Zorzi, si è espressa contro di lui. Tramite il suo profilo Twitter, Gaia ha difeso Stefania, attaccando con ironia il fratello:

“Amici voglio entrare subito in casa per fare un confronto con Tommaso e mandarlo a c***re. CON TUTTI I NOMI PROPRIO STEFANIA DOVEVI DIRE.”

COM TUTTI I NOMI PROPRIO STEFANIA DOVEVI DIRE — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) December 15, 2020

Ma non solo, perché poi la sorella di Tommaso ha anche aggiunto di volere in casa Iconize e Platinette per un confronto con lui, così da mandarlo ancora di più fuori di testa. Ovviamente il riferimento era ironico, tuttavia Gaia è rimasta realmente sorpresa da quanto avvenuto. A placare un po’ gli animi, poi, ci ha pensato il marito di Stefania Orlando, che ha difeso Zorzi in risposta al tweet della sorella.

