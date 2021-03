Akash Kumar ha partecipato a diversi programmi TV e in ognuno aveva un nome diverso (VIDEO)

1 I nomi di Akash Kumar

Tra i concorrenti dell’Isola dei famosi 2021 c’è Akash Kumar, modello di origine indiana e brasiliana che ormai vive in Italia da quando è bambino e si è fatto una grande carriera nel nostro Paese. Akash ha iniziato la sua esperienza nel reality nel gruppo dei Rafinados. Sin da subito il modello ha combinato qualche guaio. Nella prova di immunità, infatti, è caduto su Roberto Ciufoli, causandogli di conseguenza un infortunio.

Ma oggi arriva una notizia su di lui che sta già facendo chiacchierare il web e che riguarda il suo nome. Per Akash quella dell’Isola dei famosi non è la prima esperienza in un programma TV. Lui infatti si è fatto decisamente conoscere da tutti nel 2018 quando partecipò a Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Prima ancora, invece, aveva preso parte a Ciao Darwin e a Temptation Island. Ed è proprio in questi due programmi che il suo nome era diverso.

Andando nel dettaglio, a Ciao Darwin partecipò alla puntata dei Belli contro Brutti (ovviamente nella categoria “Belli”) e si presentò con il nome di Pablo Romeo. Mentre a Temptation Island, al quale partecipò in veste di tentatore, il conduttore Filippo Bisciglia lo presentò con il nome di Andrea. A dimostrazione di tutto questo ci sono anche vari video che girano sul web e che hanno già scatenato l’ilarità degli utenti.

Chiamami per nome, canta Akash.

Ma anche Pablo

Ma anche Andrea#tzvip pic.twitter.com/TQgAlNLgqD — Tommy, Pippo per gli amici 🥑 (@tutticomemily) March 17, 2021

Insomma, qual è il suo vero nome: Akash Kumar, Pablo Romeo o Andrea?

La questione era già venuta fuori anni fa ed è stata spiegata dal diretto interessato…