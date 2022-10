1 La replica di Tommaso Zorzi

Era il 2020 quando Giovanni Ciacci a Novella 2000 (intervista realizzata da Armando Sanchez) ha rilasciato delle dichiarazioni in cui parlava di Tommaso Zorzi, da lui definito su Instagram: “una presenza inutile, stereotipata e poco originale”. Ma come mai tutto questo livore? Se si era ipotizzato che ai tempi potesse esserci tale Armando tra loro. A lanciare la notizia Biagio D’Anelli a Pomeriggio 5, Ciacci però tra le colonne del nostro settimanale ha smentito il pettegolezzo.

Ma quale sarebbe dunque il motivo di questa poca simpatia di Giovanni Ciacci verso Tommaso Zorzi? Secondo quanto riportato dall’opinionista l’influencer meneghino peccherebbe di originalità: “Uno che entra nella Casa del Grande Fratello VIP e dice di essere una soubrette deve capire che l’unica soubrette, dopo la Carrà e la Cuccarini, sono io. Forse anche Cristiano Malgioglio, ma è troppo vecchio, al massimo potrei associarlo a Wanda Osiris”.

Pare che questa definizione scelta da Tommaso Zorzi non sia piaciuta troppo a Giovanni Ciacci per una precisa ragione: “È entrato con la stessa frase con cui sono entrato io quando ho partecipato a Ballando con le Stelle. È assurdo definirsi una soubrette. Lo hanno notato tutti”. Disapprovazione che però non tocca solo Tommaso: “Ho paura che Zorzi sia privo di contenuti. Per me gli influencer non dovrebbero fare TV, perché hanno una vita artistica breve. Guardi De Lellis, Salemi e così via. Scomparse”, questo quanto detto ai nostri microfoni da Ciacci.

Sui social un fan di Tommaso Zorzi ha condiviso questa vecchia intervista, che è stata poi ripresa dal conduttore con un commento: “I contenuti suoi no di certo. E Dio grazie”.

I contenuti suoi no di certo. E Dio grazie. https://t.co/EPo6M4CBc6 — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) October 3, 2022

