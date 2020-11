1 Al GF Vip Tommaso Zorzi racconta un aneddoto sull’amicizia con Giulia Salemi e rivela quando ha perso la sua amica in aeroporto

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi non hanno mai fatto mistero di conoscersi già. Ora nella Casa del GF Vip hanno modo di recuperare il tempo perso, a causa di alcune divergenze. I due sembrano andare d’amore e d’accordo, anche se c’è chi come Chiara Biasi non è molto convinta della loro amicizia. Ma torniamo alla loro esperienza nel reality.

Durante una chiacchierata in giardino Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno ripercorso un episodio del loro passato. Un aneddoto che forse non tutti conoscono e che ha fatto molto divertire gli utenti di Twitter. Sembra infatti che l’influencer abbia perso la sua amica in aeroporto durante un soggiorno a Londra, 6 anni fa. Ma ecco che ad introdurre la conversazione è stata proprio la Salemi:

“Mi hai lasciata in aeroporto e tu stavi dormendo dopo che hai fatto serata”. – ha detto Giulia Salemi, con Tommaso Zorzi che è immediatamente intervenuto tra una risata e l’altra: “Però ti ho mandato l’autista” e Giulia ha ribattuto: “Sì, dopo due ore che io ero disperata in lacrime”.

Sempre la Salemi ha dato ulteriori dettagli: “Amore avevo 22 anni, era la mia prima volta a Londra, da sola, in aeroporto. Erano tipo le 7-8 del mattino e io non sapevo che ci sono 2 o 3 aeroporti”. Tommaso Zorzi che ha ascoltato la sua amica divertito.

Poco dopo Tommaso Zorzi ha poi riportato la conversazione tra lui e Giulia: ” ‘Mi raccomando, svegliati’ ‘Sì sì amo’, ho messo la sveglia e…” – la Salemi ha poi concluso divertita: “Tu sei così, ti sei fatto perdonare”.

Quando Tommaso si dimenticò di Giulia in aeroporto a Londra.#gfvip pic.twitter.com/0034zi2aL4 — . (@indisguise_A2) November 11, 2020

Così Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno rievocato un aneddoto della loro amicizia. Tra i due sembra scorrere tutto liscio e il loro legame sta appassionando i fan del programma.