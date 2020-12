1 Al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi decide di fare un gesto per l’amica Aurora Ramazzotti e prepara una torta per il suo compleanno (VIDEO)

Tommaso Zorzi nel corso del suo percorso al Grande Fratello Vip ha confessato di non essere più in buoni rapporti con Aurora Ramazzotti a causa di alcune incomprensioni. Nonostante tutto, però, l’influencer meneghino spera di poter riconquistare la sua fiducia. Ma mentre la figlia di Michelle Hunziker preferisce non entrare nei dettagli (Aurora ha risposto ad una domanda scomoda su Zorzi), lui invece continua a mandarle dei segnali.

E proprio nel giorno del compleanno di Aurora Ramazzotti che Tommaso Zorzi ha deciso dedicarle una torta e farle gli auguri “buon compleanno amore, spero mi perdonerai”, ha detto il giovane. Mentre in casa il GF Vip ha deciso di accompagnare il tutto sulle note de L’Aurora, brano storico del 1996 di Eros Ramazzotti, scritto in onore di sua figlia.

E proprio a proposito della canzone Pierpaolo Pretelli ha commentato: “Certo che per una figlia, Ramazzotti che ti dedica la canzone…cioè!”, lì prontamente Tommaso Zorzi ha risposto: “Ma quando siamo andati ad un paio di concerti di Eros… Quando non senti, che ne so…Il Forum di Assago che in una voce sola canta la canzone dedicata a te, lei ha dei brividi alti così. È emozionante”.

Ecco dunque il video del momento in cui Tommaso Zorzi dedica la sua torta ad Aurora Ramazzotti….

Tommaso fa una torta per il compleanno di Aurora Ramazzotti#GFVIP pic.twitter.com/BMdDdxjCe8 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 5, 2020

Un gesto, quello di Tommaso Zorzi che vale, di sicuro, più di mille parole e che certamente farà piacere ad Aurora Ramazzotti, sebbene ci sia questo gelo al momento. Sono emerse varie versioni sulla loro lite e solo poche settimane fa l’influencer ha rivelato il vero motivo che li avrebbe allontanati.

Stando a quanto raccontato da Tommaso pare infatti che Aurora Ramazzotti avrebbe annullato il viaggio a Capri a causa della morte della nonna del suo fidanzato. Quello è stato il motivo che ha portato i due ad allontanarsi. Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti non si sono più parlati, ma noi ci auguriamo possano risolvere i loro problemi una volta finito il GF Vip.

