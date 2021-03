1 Le parole di Tommaso Zorzi

Come ormai ben sappiamo sono mesi che Tommaso Zorzi ha diviso il web. Nonostante migliaia di utenti supportino in tutto e per tutto l’influencer, tanti altri spesso hanno duramente attaccato il vincitore del Grande Fratello Vip 5. In più occasioni a schierarsi contro Zorzi, spendendo per lui forti parole, è stato anche Fulvio Abbate, che come sappiamo ha avuto modo di conoscere l’opinionista de L’Isola dei Famosi 2021 proprio nella casa del GF.

Adesso, a seguito delle numerosi illazioni, Tommaso Zorzi ha deciso di prendere seri provvedimenti verso lo stesso Fulvio Abbate e così con un post sui social ha fatto sapere di voler querelare il giornalista. L’influencer ha pubblicato lo screen del messaggio che ha inviato allo scrittore, nel quale si legge quanto segue:

“Fulvio carissimo, sono mesi che parli di me denigrandomi, sputando m**da e sfogando la tua evidente frustrazione, perché probabilmente il tuo carattere spigoloso e la tua scarsa igiene persone ti portano ad essere infrequentabile per molti. Detto questo io oggi ho deciso di querelarti per porre fine alla tua diarrea verbale e scritta nei miei confronti. A presto”.

Naturalmente noi di Novella 2000 siamo a completa disposizione nel caso in cui Fulvio Abbate volesse replicare alla minaccia di querela di Tommaso Zorzi e siamo pronti ad aggiornarvi su tutto quello che accadrà nelle prossime ore.