La prima puntata di Temptation Island ha avuto inizio questa sera e una coppia ha già litigato ancora prima di entrare nel villaggio. Ecco tutto quello che è successo.

La prima lite a Temptation Island

Il 27 giugno 2024 ha avuto inizio la nuova edizione di Temptation Island e sono state presentate tutte le coppie. Siria, per esempio, ha rivelato di aver perso più di 80 chili e per questo vuole capire se il fidanzato vuole stare ancora con lei. Poi ci sono stati anche i video presentazione di Lino e Alessia, la quale ha rivelato di aver chiamato la redazione: “Ho scritto a Temptation perché non ho fiducia in lui. Penso che mi tradisca e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo”.

Pronta la replica di Lino, che ha aggiunto: “Ormai è diventata una guerra. Lei è diventata pesante. Vorrei un po’ di libertà”. Alessia tuttavia, non demordendo, afferma: “Ma la fiducia si guadagna o si dà a chiunque?”. Proprio questa coppia è stata protagonista della prima lite del programma quest’anno e ha il tutto ha avuto inizio quando sono entrare le tentatrici in scena.

Non appena hanno tolto i mantelli, infatti, Lino ha avuto la possibilità di scegliere per primo quella che le piaceva di più. Dopo un commento che non è piaciuto per niente ad Alessia, quest’ultima ha replicato con un po’ di rabbia: “Ti do un cazzotto, mi tolgo la scarpa”. Di certo non si inizia con il piede giusto, ma nel corso dei giorni potrebbero aver scoperto di mancarsi a vicenda e di conseguenza potrebbero uscire insieme.

Che cosa accadrà? Come al solito vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più e nel caso in cui dovessero chiedere un falò di confronto anticipato. Continuate a seguirci per non perdervi tutte le news.