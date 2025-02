Tony Effe è chiaro: se non potrà indossare la collana, stasera non si esibirà a Sanremo. Arriva la risposta di Carlo Conti

La questione collana di Tony Effe è al centro della polemica da ieri sera a Sanremo 2024. Il cantante ha preso malissimo il divieto di indossare il gioiello e ancora non gli è passata. Infatti poco fa ha minacciato di non salire sul palco dell’Ariston. A questo ha risposto anche Carlo Conti.

La minaccia di Tony Effe di non esibirsi e la risposta di Carlo Conti

Poco dopo la serata del Festival di Sanremo 2025 di ieri, Tony Effe ha avuto da ridire sulla decisione da parte della Rai di non fargli indossare dei gioielli che aveva scelto per il suo outfit. In particolare si è trattato di una collana ben visibile e lui c’è rimasto talmente male da dire “per me Sanremo finisce qui”.

Dopo un bel po’ di ore dall’accaduto la situazione non è migliorata. Infatti ai microfoni de La vita in diretta ha ribadito di essere ancora molto arrabbiato e infastidito. Oltre a questo poco fa il cantante ha messo un paio di storie che fanno tremare il Festival. Il rapper ha scritto: “Se stasera mi levano i gioielli sali tu a cantare Carlo Conti”. Nella storia successiva ha aggiunto: “In caso contrario CODICE 04”, taggando Noemi che duetterà con lui questa sera.

La possibilità che la collana gli venga vietata nuovamente è alta perché c’è u n regolamento. Infatti la stessa Rai oggi ha spiegato: “C’è una norma nel regolamento del Festival e nei contratti con le case discografiche, che vieta di associare la notorietà dell’artista a marchi, loghi, ditte e servizi. Concretamente, noi cerchiamo di evitare casi di pubblicità occulta. Quando il marchio non è visibile, ci basiamo sulla riconoscibilità del prodotto. Alcuni sono più riconoscibili di altri”.

A La vita in diretta oggi pomeriggio era presente in collegamente da Sanremo Carlo Conti e gli è stato letto il messaggio di Tony Effe. Il coduttore prima ha scherzato riguardo il dover cantare lui dicendo: “Non mi sembra il caso“. Poi è tornato serio e ha aggiunto: “Io non lo so, perché ovviamente io ero in onda. Sono tutte cose che non mi riguardano, è una serie di controlli che vengono fatti da delle persone della nostra azienda che hanno questo compito. Avranno ritenuto non corretta quella catena”.

Staremo a vedere se si presenterà o meno sul palco stasera. Certo è che, nel caso gliela facessero togliere e lui non si esibisse, ciò non sarebbe rispettoso nei confronti di Noemi, altra big in gara che come detto duetterà con lui.