Stasera per la serata delle cover Tony Effe ha condiviso il palco con Noemi, anche lei in gara. Al termine della performance Carlo Conti ha fatto una battuta al rapper dopo la polemica delle scorse ore sulla collana che le è stato impedito di indossare ieri.

La battuta di Conti a Tony Effe

Questa sera la serata delle cover ci sta regalando tantissime emozioni. Tony Effe ha però minacciato che non si sarebbe esibito se non gli avessero concesso l’opportunità di indossare la sua collana. Proprio ieri infatti gli era stato impedito e il rapper non l’ha presa benissimo (nonostante la spiegazione della Rai). In un’intervista a Rai Radio 2 e a Dopo Festival il cantante si è parecchio lamentato e ha minacciato che stasera sarebbe stato in grado di non esibirsi.

Un attacco a cui Carlo Conti ha risposto a La Vita In Diretta questo pomeriggio durante un collegamento. Al conduttore hanno letto il messaggio di Tony Effe, a cui ha risposto prima in modo scherzoso: “Non mi sembra il caso“. Facendosi serio ha poi detto: “Io non lo so, perché ovviamente io ero in onda. Sono tutte cose che non mi riguardano, è una serie di controlli che vengono fatti da delle persone della nostra azienda che hanno questo compito. Avranno ritenuto non corretta quella catena”.

Fortunatamente tutto è filato liscio. Tony Effe è salito sul palco con Noemi e hanno intonato “Tutto il resto è noia”. Il cantante, senza intoppi, ha potuto sfoggiare serenamente la sua collana e non è tardata ad arrivare una battuta da parte di Carlo Conti, che ha subito fatto notare la presenza del gioielli per poi scoppiare a ridere (come a sdrammatizzare), con tanto di sorrisino soddisfatto da parte del rapper.

NON CARLO CONTI CHE PRENDE PER IL CULO TONY EFFE PER LA COLLANA E LUI È ARRABIATISSIMO #sanremo2025 pic.twitter.com/Mfp7wZyVUo — (@nessunconfine) February 14, 2025

Tutto è bene quel che finisce bene… e con una risata!