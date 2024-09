Nel nuovo promo di Emily in Paris è spuntato fuori Tony Effe! Il commento di Giulia De Lellis e dell’ex di lui Vittoria Ceretti

Nel promo di Emily in Paris spunta fuori Tony Effe! Il filmato pubblicato da Netflix ha trovato il commento di Giulia De Lellis, nuova fiamma del rapper) e dell’ex di lui, Vittoria Ceretti!

Tony Effe nel promo di Emily in Paris

Torniamo a parlare di Tony Effe e Giulia De Lellis, dato che di recente si è parlato di una presunta crisi tra i due, dopo che a seguito di alcuni rumor sono usciti alla luce del sole e lasciato intendere della conoscenza in corso. Quanto accaduto ieri, però, scaccerebbe via i rumor di queste settimane. Ma per capire questo dobbiamo riavvolgere il nastro e partire dall’inizio.

Ieri giovedì 12 settembre è uscita la seconda parte di Emily in Paris 4 su Netflix e la piattaforma per promuovere la serie televisiva ha lanciato un video con protagonista anche Tony Effe. “Cose che non avremmo mai pensato di vedere”, si legge nella didascalia della pagina ufficiale Instagram. La scena ripresa è quella vista nella prima stagione, ma anziché Gabriel (l’attore interpretato da Lucas Bravo), vediamo per l’appunto il rapper e si trova davanti Emily Cooper (ovvero Lily Collins).

Chiaramente precisiamo che si tratta di un montaggio e Tony Effe non è davvero presente nella serie e ricopre il ruolo di “vicino” semplicemente per registrare il video di lancio della serie televisiva. Anche il dialogo ovviamente è fatto in modo che quanto detto dall’attrice si incastri alla perfezione con le parole del rapper. Insomma è tutto così credibile che quasi sembra VERO!

Il video in pochi secondi è schizzato sui social, diventando virale e tra i tanti commenti è apparso proprio quello di Giulia De Lellis, la nuova fidanzata di Tony Effe. L’influencer ha commentato con delle emoji di arco e freccia come potete vedere. Tra i tanti volti noti, però, incredibilmente compare anche quello di un’ex del cantante: Vittoria Ceretti! Anche lei, come mostrato qui sotto, ha voluto esprimere il suo pensiero dopo aver visto il video…

I commenti di Giulia De Lellis e Vittoria Ceretti

Insomma chi se lo sarebbe mai aspettato? Quel che è certo però è che con queste parole Giulia De Lellis ha respinto al mittente le voci di crisi con Tony Effe!