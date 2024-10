Quanta eleganza per Tony Effe! Il rapper romano è stato tra gli ospiti del Festival del Cinema di Roma, in occasione del film di Gabriele Muccino. Per l’occasione il cantante si è presentato con un look che ha stupito tutti.

Il look di Tony Effe stupisce

La prima settimana al Festival del Cinema di Roma sta per volgere al termine. L’evento è spesso un ritrovo per tanti volti noti dello spettacolo, del cinema, della TV e della musica, come accaduto con Tony Effe. Esattamente come tanti altri personaggi conosciuti, anche lui ha sfilato sul lungo red carpet allestito all’Auditorium Parco della Musica – Ennio Morricone.

Dunque non solo i protagonisti dei vari film e serie TV in cartellone, ma anche personaggi apprezzati, più o meno noti, dal pubblico, che hanno catturato l’attenzione dei fotografi. Come ogni evento che si rispetti tutti si mettono in mostra con look ricercati e all’avanguardia. Tony Effe, che ha ufficializzato da poco la storia con Giulia De Lellis, ha puntato sul classico, ma elegantissimo come mostrato dal video.

Tony Effe dopo aver sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Roma e scambiato quattro chiacchiere con i presenti, ha avuto modo di assistere alla proiezione del nuovo film di Gabriele Muccino. Il titolo della pellicola è “Fino alla fine”. Proprio con il regista ha condiviso un video su Instagram, in cui chiacchierano, forse proprio del progetto lavorativo in questione.

In generale però come detto Tony Effe ha colpito tutti. Più serioso nel look e nello sguardo, magari un po’ in tensione vista la situazione importante, non ha comunque sfigurato accanto a tante altre personalità presenti. Il rapper romano ha optato per un completo nero ed elegante, una camicia bianca e il papillon. Tocco di classe gli occhiali da vista, con una montatura spessa, che riprende l’abito della medesima tonalità.

Che ve ne pare?