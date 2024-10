Ieri sera Tony Effe si è esibito in concerto e ha mandato tutti i suoi fan in visibilio dopo essersi spogliato sul palco rimanendo con solo le mutande addosso.

Tony Effe nudo sul palco

Tony Effe si è esibito in concerto a Roma ieri sera, sabato 5 ottobre 2024, e ha compiuto alcuni gesti che non hanno per nulla lasciato indifferente il pubblico presente e a casa. Prima di tutto ha mandato gli spettatori su di giri nel momento in cui avrebbe confermato la sua relazione con Giulia De Lellis. Da mesi si vocifera di una loro relazione e, ringraziando tutti coloro che lo hanno sostenuto, il cantante ha esclamato: “Grazie alla mia ragazza“.

Tuttavia, a colpire i fan anche il video che potete vedere qui sotto nel quale il rapper si spoglia a fine concerto rimanendo completamente nudo. Posa il microfono a terra per poi togliersi le scarpe, i calzini e anche la maglietta. Rimane di conseguenza a petto nudo e con solo i boxer bianchi, perché i pantaloni se li era già levati in precedenza.

Ma non finisce qui perché Tony Effe ha lanciato i suoi indumenti in mezzo al pubblico e qualche fan fortunato si è portato a casa un souvenir della serata, anche se pregno di sudore. Tanti i commenti a favore del cantante sul web da parte di persone che sarebbe voluti essere presenti oppure che avrebbero voluto afferrare la maglietta o i calzini.

Adesso non vediamo l’ora di scoprire quali saranno i suoi prossimi passi in ambito musicale e, soprattutto, se uscirà allo scoperto in modo ufficiale con Giulia De Lellis. Come al solito vi terremo informati con tutte le eventuali informazioni che potrebbero venire fuori in futuro. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news su questo argomento e non solo.