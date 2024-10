Intercettato da Gabriele Vagnato, Andrea Damante ha commentato il dissing di Fedez contro Tony Effe (che oggi sta con Giulia De Lellis) in cui è stato citato.

Oggi 19 ottobre ha preso il via la prima puntata di Playlist, nuovo programma con Gabriele Vagnato e Federica Gentile in onda su Rai 2. Nel corso della trasmissione è stato mandato in onda un servizio della rubrica dedicata all’ospite “involontario”, dove il noto volto del web ha incontrato Andrea Damante.

Dopo tutti i convenevoli del caso, si è arrivati dritti al sodo: “Abbiamo sentito nel dissing che Fedez ha fatto a Tony Effe che lui ti ha citato”, ha detto Gabriele Vagnato. Effettivamente nel brano c’è una menzione ad Andrea Damante. Questo ii preciso momento in cui il rapper cita l’ex volto di Uomini e Donne, dando contro al suo rivale Tony Effe: “Andavi a calcetto insieme a Damante, nel ruolo di infame e non di attaccante”.

Il content creator ha quindi domandato perché Fedez abbia usato il passato nella frase del dissing: “Non giocate più tu e Tony?”. A quel punto Andrea Damante è intervenuto e ha raccontato: “Io non ci vado più da tanto e spesso perché tra impegni e robe varie. Come mai ha detto questa cosa? Penso per le vicende di ex, fidanzamenti, non fidanzamenti”.

Le parole di Damante

Vagnato ha dunque punzecchiato Andrea Damante. In seguito gli ha chiesto se ora quindi, dato che non c’è Tony Effe, giocano in nove. Oppure se magari hanno trovato un sostituto. Il deejay ha ironizzato sostenendo che sono sempre in tantissimi e che ogni lunedì è una guerra per trovare un posto.

Così Gabriele gli ha chiesto se è quindi un problema se dovesse mancare Tony e lui ha risposto: “Assolutamente no”.

Alla domanda invece se sono amici, Gabriele Vagnato ha fatto sapere che i suoi sono quei “4 o 5 storici”. Per concludere il content creator ha scherzato su dicendo se allora potesse aggiungersi lui, dato che tanto non “ruba” alcuna fidanzata o ex a nessuno. Il tutto si è concluso con sorrisi e risatine da parte di entrambi e Andrea Damante è stato al gioco.