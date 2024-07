Mancano ancora alcuni mesi al ritorno del Grande Fratello in TV e si è parlato di un possibile ritorno di Giulia Salemi. Un’ipotesi però che avrebbe già una scelta definitiva. Ecco quale sarebbe.

Giulia Salemi torna al Grande Fratello?

Si torna a parlare di Grande Fratello in vista della prossima stagione televisiva. Il reality condotto da Alfonso Signorini tornerà a settembre su Canale 5. Secondo i primi rumor lanciati da Amedeo Venza il 16 settembre dovrebbe essere la data di inizio prevista, con un doppio appuntamento peraltro. Sempre l’esperto di gossip ha anche parlato della possibilità di vedere una messa in onda più breve del reality show e di quanto Giulia Salemi sia stata vicina a un ritorno.

In base al rumor riportato da Amedeo Venza, infatti, Giulia Salemi pare sia stata uno dei nomi vicinissimi a ricoprire il ruolo di inviata social. Un incarico che lei stessa aveva ricoperto per prima, per poi essere sostituita da Rebecca Staffelli. L’opinionista ha fatto sapere su Instagram che proprio sulla figlia del reporter di Striscia La Notizia, Valerio Staffelli, sarebbe ricaduta ancora una volta la scelta. Dovrebbe essere lei la preferita da Mediaset per tornare in queste vesti.

Queste le sue parole: “Lo sapevate che Giulia Salemi era nuovamente in lizza per ritornare al Grande Fratello nel suo ruolo, ma hanno scelto nuovamente Rebecca Staffelli? Peccato, sarebbe stato bello rivederla nel ruolo che le calzava a pennello”

Storia Instagram di Amedeo Venza su Rebecca Staffelli e Giulia Salemi al Grande Fratello

Notizia che prendiamo con le pinze. Non ci sono a oggi conferme che possano attestare ufficialmente la riconferma di Rebecca Staffelli al Grande Fratello. Unica cosa certa al momento è che il GF tornerà a settembre e alla conduzione ritroveremo Alfonso Signorini. Ma sul resto non si sa molto di più.

I casting stanno proseguendo inesorabili e il Grande Fratello cerca i volti giusti per la prossima stagione. Dall’altra sia Rebecca Staffelli che Giulia Salemi sono impegnatissime con i loro progetti lavorativi. Proprio Rebecca peraltro è l’inviata social della nuova edizione di Battiti Live. Cosa le riserverà il futuro? Ci sarà ancora il GF?