Torniamo a sorridere con Stefano Scavia: il prof risponde alle vostre domande

In caso di granuloma e devitalizzazione

Buongiorno mi hanno detto che ho un granuloma cosa devo fare, va tolto il dente?

Il granuloma è un’infezione che, solitamente, si sviluppa a seguito di una lesione del dente o di una devitalizzazione non completata correttamente.

Il primo approccio è quello di devitalizzare o ripetere la devitalizzazione del dente, se questo non dovesse essere risolutivo, esistono tecniche chirurgiche che permettono di asportare il granuloma insieme alla porzione di radice coinvolta.

Se il danno risulta esteso al punto di compromettere la stabilità del dente a lungo termine, l’alternativa può essere quella estrattiva ed eventualmente implantoprotesica.

Perchè si devitalizzano i denti incapsulati?

“Quando il dente è talmente danneggiato da non poter essere ricostruito con tecniche più conservative, si dice che viene protesizzato, cioè ricoperto o incapsulato.

Lesioni molto estese infatti coinvolgono solitamente anche il nervo, richiedendo pertanto un trattamento endodontico associato alla protesizzazione.

Nei casi in cui non vi sia coinvolgimento del nervo dentale, un’asportazione eccessiva di smalto e dentina potrebbe comunque infiammare il nervo rendendo utile la devitalizzazione. Oggi esistono nuovi materiali che consentono di ricostruire limitando molto l’asportazione dei tessuti non danneggiati, riducendo i casi in cui vi sia reale necessità di ricorrere alla devitalizzazione.

Piorrea e dolori: che fare?

Mi hanno detto che ho la piorrea e la parodontite, e che mi ha fatto molti danni nella bocca. Vogliono togliermi tutti i denti. Non ci sono altre soluzioni?

“Oggi la parodontite è considerata a tutti gli effetti una patologia. Per questa patologia esistono due tipi di cure. Le prime rivolte a rallentare o arrestare il progredire della malattia, le seconde a ricostruire i tessuti persi o danneggiati dal processo degenerativo, seppur ancora con dei limiti.

Per questi motivi è molto raro che in un cavo orale tutti i denti abbiano subito un danno così avanzato e irreversibile da dover essere estratti in toto.

Va inoltre ricordato che, anche togliendo tutti i denti e sostituendoli con impianti, il problema della parodontite non viene risolto se non ricorrendo a ulteriori cure specifiche.

Soffro di dolori, e mi hanno detto che ho la sinusite. Può essere collegata a problemi dentali?

“Lesioni a carico dei molari dell’arcata superiore talvolta possono coinvolgere anche la base dei seni mascellari, innescando un processo infiammatorio e infettivo che si manifesta con una sintomatologia di tipo sinusale.

L’approccio corretto prevede una valutazione e una diagnosi clinica completa, pianificando le cure dentali e valutando la gestione dell’infezione mascellare, eventualmente con il supporto di altri specialisti.

a cura di Stefano Scavia

