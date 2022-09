1 Parla l’amico di Francesco Totti

In queste ore Francesco Totti ha rilasciato un’intervista bomba a Il Corriere della Sera, durante la quale ha svelato i retroscena della crisi con Ilary Blasi. Ma non solo. L’ex Capitano della Roma ha anche accusato la sua ex moglie di essere stata lei la prima a tradire. Successivamente Francesco ha raccontato i dettagli della sua storia con Noemi Bocchi, facendo così chiarezza sulla situazione. Adesso come se non bastasse a parlare è stato Alex Nuccetelli, amico dell’ex calciatore, che è stato ospite a I Fatti Vostri. Nel corso della chiacchierata l’atleta ha svelato i retroscena della storia con Noemi, raccontando quando e come è nata. Queste le sue dichiarazioni, riportate da blogtivvù:

“Dei messaggi di Ilary con altri uomini io non so niente. Noemi? Sapevo della loro relazione, ma è arrivata molto dopo il tradimento di Ilary. I due si sono conosciuti a un evento in cui era presente anche Ilary, Francesco rimase colpito da Noemi, ma poi non c’è stato nulla per mesi e mesi. Ha notato Noemi a un evento di padel in Sardegna dove era andato accompagnato da Ilary. Era l’estate scorsa. Poi prima dell’inizio della loro storia sono passate altre feste, ci sono stati altri periodi, altre situazioni. Lei è una brava donna, mi disse chiaramente che non si sarebbe mai messa con un uomo sposato. Oggi Francesco con lei è rinato. L’amore è un’altra cosa, sicuramente vedo in lui una rinascita però”.

Ma non solo. Successivamente Alex Nuccetelli ha voluto dare un consiglio a Ilary Blasi. Dopo l’intervista di Totti infatti la conduttrice ha replicato a suo modo, e alcuni suoi collaboratori hanno affermato che qualora dovesse parlare, potrebbe rovinare diverse famiglie. A quel punto Alex, riprendendo tali dichiarazioni, ha aggiunto:

“Penso che se parli del bene dei figli devi farti un esame di coscienza e andare un po’ più piano”.

Nel mentre Totti ha anche mosso un’altra grave accusa a Ilary Blasi. Andiamo a rivedere di cosa si tratta.