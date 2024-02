Gossip

Vincenzo Chianese | 27 Febbraio 2024

In queste ore in rete è esploso un gossip che sta già facendo discutere: secondo qualcuno infatti Francesco Totti starebbe aspettando un figlio da Noemi Bocchi.

Il rumor su Totti e Noemi

È ormai trascorso più di un anno e mezzo da quando Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Col passare del tempo se ne sono dette di ogni sulla coppia e su ciò che sarebbe accaduto tra loro, tuttavia solo di recente i diretti interessati hanno dato la loro versione dei fatti. Nel mentre sia l’ex Capitano della Roma che la conduttrice si sono rifatti una vita e hanno ritrovato l’amore rispettivamente al fianco di Noemi Bocchi e di Bastian Muller e pare che entrambe le relazioni stiano procedendo a gonfie vele. Proprio nelle ultime ore però un gossip sta animando il web, facendo discutere gli utenti. Ma andiamo con ordine e capiamo cosa sta succedendo.

Tutto è iniziato quando Francesco e Noemi hanno sfilato a Roma sul red carpet in occasione della prima del documentario “Adesso vinco io”, incentrato sulla vita e sulla carriera di Marcello Lippi. Si tratta della prima uscita pubblica per la coppia, che sembrerebbe essere più affiatata e unita che mai. Tuttavia a qualcuno non è sfuggito un dettaglio che sta facendo chiacchierare.

Secondo qualcuno infatti, Noemi Bocchi avrebbe sfoggiato un pancino sospetto. A quel punto i più maliziosi hanno iniziato a credere che Francesco Totti stia aspettando un figlio dalla sua nuova compagna. Naturalmente sottolineiamo che si tratta solo di ipotesi del web. I diretti interessati infatti non hanno mai dato adito ai pettegolezzi e attualmente non hanno commentato le indiscrezioni.

Tuttavia siamo a completa disposizione di Francesco e Noemi, qualora i due volessero rilasciare delle dichiarazioni per fare chiarezza sulla situazione. Nel mentre facciamo un enorme in bocca al lupo a questa splendida coppia.