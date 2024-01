Ilary Blasi, una nuova rivelazione nel libro: “Francesco ha cancellato i video di sorveglianza con Noemi”

Gossip

Nicolò Figini | 30 Gennaio 2024

All’interno del suo nuovo libro Ilary Blasi ha fatto una rivelazione in merito a Francesco Totti e Noemi. Pare che l’ex marito abbia cancellato dei video di sorveglianza in cui compariva la Bocchi.

La rivelazione di Ilary Blasi

Da oggi è disponibile in tutte le libreria d’Italia il libro di Ilary Blasi dal titolo “Che stupida“, in cui la conduttrice approfondisce tutto ciò che riguarda la separazione da Francesco Totti. Vengono rivelati dei retroscena di cui non ha parlato nemmeno nel suo docu-film “Unica“, come per esempio le domande che il calciatore le faceva di notte.

Nel momento in cui si sono diffuse le voci in merito a Cristiano Iovino, infatti, Totti l’avrebbe svegliata più volte di notte per farle delle domande a sorpresa:

“A volte era ossessionato dal dubbio. Mi svegliava alle due o alle tre del mattino per farmi qualche domanda a bruciapelo.

Me le aveva già poste di giorno, lo faceva per capire se rimanevo coerente. Dopo riaddormentarsi non era possibile e finivamo per torturaci fino all’alba. Ci riversavamo addosso delusione, rabbia e paura”.

Ma le dichiarazioni non finiscono qui perché Ilary Blasi ha parlato anche di cosa sarebbe successo nel periodo in cui lei è partita per una vacanza in Africa. L’ex calciatore, secondo la versione dell’ex moglie, avrebbe organizzato delle grigliate presso la villa all’Eur e tra gli invitati sarebbe stata presente anche Noemi Bocchi.

Tuttavia, le avrebbero spiegato la madre e la tata, Francesco avrebbe provato a nascondere il tutto cancellando i filmati delle telecamere di sorveglianza. Insomma, delle rivelazioni inaspettate che fanno pensare all’arrivo di una risposta da parte dell’ex compagno. Cosa succederà non lo sappiamo ma rimaniamo in attesa di una eventuale replica di Totti. Vi terremo aggiornati.