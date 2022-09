Totti-Blasi, il presunto amante di Ilary rompe il silenzio

1 Le parole del presunto amante di Ilary Blasi

Nei giorni scorsi Francesco Totti ha sconvolto tutti rilasciando una lunga intervista al Corriere della sera in cui si è tolto tanti sassolini dalla scarpa facendo rivelazioni sconvolgenti. Sicuramente la più forte riguarda il fatto che sarebbe stata Ilary a tradire per prima. Questo ha quindi portato il caso Totti-Blasi a farsi ancora più infuocato.

Come detto, si parla di tradimento da parte della nota conduttrice (almeno questa è l’accusa dell’ex marito). E quindi se c’è un tradimento c’è anche un amante (parlando sempre per supposizioni). A tal proposito nei mesi scorsi un nome era venuto fuori in tutta la vicenda ed era quello di Cristiano Iovino. Come vi avevamo già raccontato, si tratta di un personal trainer che in passato ha avuto anche un flirt con Giulia De Lellis.

L’accusa di tradimenti da parte di Totti alla Blasi deriva dal fatto che lui avrebbe trovato dei messaggi compromettenti. “È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto. Cosa ho letto? Qualcosa tipo: vediamoci in hotel; no, è più prudente da me. Mi sono tenuto tutto dentro. Non l’ho detto a nessuno”, ha dichiarato il Pupone nell’intervista al noto quotidiano.

E così, visto che quel nome alla fine è uscito, Adnkronos ha raggiunto Cristiano Iovino, come riporta il sito Gossip e TV. E questa è stata la sua risposta: “Sì ho letto, vi ringrazio ma di questa cosa non mi interessa proprio parlare”. Una dichiarazione, la sua, che sta già facendo chiacchierare sul web. Infatti il commento del personal trainer non sembra escludere un suo coinvolgimento. Per gli utenti, se lui non c’entrasse niente, avrebbe risposto in un altro modo.

