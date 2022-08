1 La rivelazione di un ex di Temptation Island

I retroscena sulla presunta relazione tra Francesco Totti e la nuova fiamma Noemi Bocchi, continua ad arricchirsi di nuove indiscrezioni e retroscena. Sebbene su di lei sappiamo poco e nulla, pare che un ex protagonista di Temptation Island, nonché ex del GF Vip 6 abbia avuto una particolare conoscenza con la 34enne. A Di Più TV, stando a quanto riferito da Gossip e TV, a parlare della pariolina è Tommaso Eletti.

Come si legge sul settimanale, Tommaso ha spiegato di conoscere molto bene la presunta nuova fiamma di Totti. Il ragazzo ha fatto sapere di essere uscito spesso e volentieri in comitiva e tra i presenti c’era anche Noemi, la quale sarebbe legata a un’amica in comune. Eletti ha fatto sapere che la Bocchi è davvero molto bella e che ha dei tratti somiglianti a Ilary Blasi. Oltretutto pare che gli amici di lei le abbiano fatto notare questo particolare e lei si è sempre mostrata lusingata per il paragone.

L’ex gieffino alla rivista ha anche confermato qualcosa che già sapevamo, ovvero che la presunta fiamma di Totti abbia investito molto sullo studio. Ama lo sport, è tifosa della Roma, pratica il padel e non ama apparire. Lui la definisce una ragazza “molto in gamba”, che tiene tanto ai suoi figli, avuti da una precedente relazione. Tra le tante cose ha voluto prendere le difese di Noemi spiegando: “Non mi sembra proprio una mangiauomini, per come la conosco avrà ponderato molto la sua scelta di stare con Totti”.

Nel corso delle sue dichiarazioni Tommaso Eletti ha anche confessato di averci provato con la presunta fidanzata di Totti, ma di aver ricevuto un secco due di picche. Ecco quanto ripreso da Gossip e TV: «Avevo perso la testa per Noemi, ci ho provato con lei ma non mi ha mai dato corda. “Il mio matrimonio è finito, ora la mia priorità sono i figli”, mi diceva. Non sapevo che stesse con Totti, a me non è arrivata nessuna voce. Anche perché, dopo avermi rifiutato, è uscita dalla mia vita. Quello che so è una donna molto colta e studiosa, credo voglia fare qualche master, non so».

In attesa di capire se Noemi Bocchi deciderà di uscire allo scoperto e replicare a tutti coloro che hanno parlato di lei fino a oggi, compreso Tommaso Eletti, emerge un’altra notizia. Più che notizia si tratterebbe di una vera e propria bomba, semmai dovesse essere confermata. Il Corriere della Sera ha lanciato infatti la notizia che la presunta nuova fiamma di Francesco Totti aspetterebbe un bambino da lui. Continua…