L’ex capitano della Roma sceglie Ortisei per ritrovare equilibrio dopo settimane difficili, mentre sui social emergono i segnali di una vacanza condivisa tra figli e compagna

Una pausa necessaria lontano da Roma

Francesco Totti sceglie il silenzio delle Dolomiti per allontanarsi, almeno per qualche giorno, dal peso di settimane complesse. La Val Gardena diventa il rifugio ideale per staccare dalla pressione mediatica e personale che ha accompagnato l’ex capitano della Roma negli ultimi mesi, segnati da tensioni familiari e questioni legali ancora aperte.

Le immagini social raccontano la vacanza

A confermare la destinazione sono stati i social. Chanel Totti ha condiviso alcuni scatti dalle piste innevate, tra discese sugli sci e panorami d’alta quota. Immagini che restituiscono un’atmosfera di normalità e leggerezza, lontana dai riflettori romani.

Noemi Bocchi e i figli: il clima è disteso

Anche Noemi Bocchi ha documentato alcuni momenti del soggiorno, mostrando la figlia Sofia Caucci tra neve e chalet. Le immagini lasciano emergere un quadro di serenità condivisa, quello di una famiglia allargata che prova a costruire nuovi equilibri in un contesto lontano dalle polemiche.

Ortisei come spazio di equilibrio

Ortisei non è solo una meta turistica, ma un luogo simbolico per rallentare e ritrovare concentrazione. Tra sport all’aria aperta e ritmi più umani, Totti sembra aver scelto la montagna come pausa di riflessione in vista di un passaggio decisivo: la sentenza di divorzio attesa per marzo.