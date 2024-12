Vi riportiamo tutte le anticipazioni di Tradimento della seconda puntata prevista per l’8 dicembre. Ecco la trama completa.

Anticipazioni Tradimento 8 dicembre

Doppio episodio per Tradimento, la nuova serie turca in onda su Canale 5 domenica 8 dicembre. Ecco quali sono le anticipazioni e la trama completa, dopo la prima puntata:

Güzide scopre tutta la verità e smaschera Tarik, ma lo fa davanti ad amici e parenti. Presente al momento anche la moglie nascosta di Tarik, Yesim e la figlia Öykü.

Oltre a questa situazione complicata, Güzide scopre anche dell’incidente in modo avuto dalla figlia Oylum, che ha causato la morte di un ciclista. Sconvolta per l’accaduto e aver scoperto che sua figlia ha mentito, si precipita in ospedale.

Oylum per fortuna sta bene, ma ha bisogno del sostegno di sua madre anche come giudice. Questo perché viene ingiustamente incolpata di essere lei ad aver ucciso il ciclista. In realtà il responsabile è Tim, figlio di un ambasciatore. Grazie a questo lui spera di poterla fare franca.

A questo punto con l’aiuto di Sezai, Güzide si mette sulle tracce di Tim è scopre che non gode dell’immunità penale e sta tentando la fuga all’estero. Intanto Ozan e Kaan fanno il possibile per recuperare il denaro perso.

E ancora la trama di Tradimento ci fa sapere che Güzide e Sezai provavo a fermare l’aereo su cui si è imbarcato Tim. Lui è sospettato, così come Oylum, dell’omicidio di un ciclista dopo un incidente stradale.

Oylum dopo le prime dichiarazioni, affronta l’udienza con il padre e avvocato Tarik. Il tutto si conclude con la richiesta, a carico della ragazza, della custodia cautelare. Ma questa proposta subisce una respinta. La buona notizia non sembra alleggerire gli animi della famiglia.

Güzide Non sopporta più i segreti che ha scoperto su suo padre e sua figlia e per tale motivo affronta entrambi. Così il giudice prende una posizione: cacciare il marito di casa per infedeltà. Ozan intanto è alla ricerca di soldi per ripagare un debito e Umit vede la sua casa affittata da sconosciuti.

Quando e dove va in onda Tradimento

Tradimento quando e dove va in onda? La nuova serie turca di Mediaset viene trasmessa tutte le domeniche in prima serata su Canale 5.

La prima puntata è andata in onda il 1° dicembre. Da capire se in futuro ci saranno variazioni e se cambierà giorno di trasmissione. Per il momento ci atteniamo alla programmazione rilasciata.

Dove vedere in TV e in streaming

Se intendete vedere Tradimento in TV, come detto, potete farlo su Canale 5 ai giorni indicati. Se preferite lo streaming, invece, potete sempre attingere alla piattaforma di Mediaset Infinity, dove non manca la diretta, ma anche puntate e anticipazioni.