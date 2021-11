Tragedia al concerto di Travis Scott

Nella giornata odierna vi parliamo non solo dell’incidente che ha visto protagonista la cantante brasiliana Marília Mendonça, ma anche della tragedia che si è verificata durante l’evento musicale Astroworld Festival di Houston, in Texas, giunto alla terza edizione. Evento che vede tra i fondatori Travis Scott. Proprio durante la sua esibizione, infatti, si è scatenato il caos, che purtroppo ha causato morti e feriti.

Stando a quanto riportato dalla BBC e raccolto da Repubblica e Il Fatto Quotidiano durante la prima giornata dell’Astroworld con protagonista Travis Scott è successo l’impensabile. L’accaduto si è verificato intorno alle 21:00 locali del 5 novembre, in cui (in base alle parole degli organizzatori) erano presenti circa 50 mila persone.

Proprio durante la performance di Travis Scott, alcuni dei presenti hanno iniziato a fare pressione verso il palco. Il tutto arrivando a travolgere alcuni dei presenti, rimasti schiacchiati. Lo spettacolo, come spiegato dal capo dei vigili del fuoco di Houston Samuel Peña, ha subito l’interruzione da parte di Travis Scott. Appena ci si è resi conto che la situazione era piuttosto compromessa si è fermato, per poi annullare tutto. Le informazioni di Houston Chronicle, informano come i soccorsi abbiano faticato a raggiungere i feriti: “La folla ha iniziato a comprimersi verso la parte anteriore del palco e questo ha causato un po’ di panico, e ha iniziato a causare alcuni feriti. Le persone hanno iniziato a litigare, a perdere conoscenza e questo ha creato ulteriore panico”, ha spiegato Samuel Peña.

Il bollettino medico, purtroppo, pare sia piuttosto grave. Il Fatto Quotidiano ci racconta che 17 persone sono finite in ospedale. Di questi 11 in arresto cardiaco e purtroppo 8 di loro non ce l’hanno fatta. Ma non è tutto. Perché si fa la conta anche dei feriti: “Circa 300 delle 5.000 persone presenti hanno riportato ferite lievi e sono state curate sul posto al NRG Park, dove era stato allestito un ospedale da campo”, si legge sul sito.

Al momento il capo dei vigili del fuoco non ha saputo spiegare le cause della morte delle 8 vittime. Sarà l’autopsia a spiegare meglio cosa è successo. Oltretutto pare che un primo incidente, sempre a causa della calca, si è verificato prima dell’inizio della manifestazione organizzata da Travis Scott. Dei presenti, infatti, sono rimaste feriti e travolti all’ingresso da una massa di persone. Il giudice della Contea di Harris, Lina Hidalgo, ha commentato: “È stata una notte estremamente tragica. I nostri cuori sono spezzati”.

Quella che doveva essere una festa per i fan di Travis Scott (con entrambe le tappe sold out), si è trasformata in una tragedia.

Novella 2000 © riproduzione riservata.