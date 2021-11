1 Tra gli ingressi Vladimir Luxuria e la sorella di De Martino?

Il GF Vip, esattamente come lo scorso anno, subirà un lungo prolungamento, che vedrà la trasmissione concludersi nei primi mesi del 2022. Anche stavolta Alfonso Signorini, dunque, vuole provare a replicare il successo della passata stagione, quando a trionfare è stato Tommaso Zorzi con un cast davvero stellare.

Se nei giorni scorsi Gabriele Parpiglia ci ha rivelato le due trattative saltate, nella puntata di ieri di Casa Chi – Chicche di gossip, ha spiegato invece chi potrebbe presto varcare la Porta Rossa di Cinecittà. Sempre il giornalista ha anche spiegato come in realtà la chiusura del GF Vip sia prevista tra l’ultima settimana di febbraio o la penultima. Questo implica dunque nuovi arrivi in trasmissione e non mancano i retroscena:

«Il GF continua: si parla dell’ultima settimana di febbraio come chiusura del programma, o della penultima. Quindi ci saranno i nuovi ingressi. Un nome che non abbiamo mai rivelato, di una ragazza che sarebbe dovuta entrare: la sorella di Stefano De Martino (Adelaide ndr). Ha sostenuto i casting, era stata molto apprezzata, poi non so perché si è arenata la trattativa. Ora che si apre lo switch off, lei potrebbe essere uno tra i nuovi ingressi. E tra i nuovi ingressi, pare, mi dicono, si cerchi una ragazza formosa, bombastica, dai capelli biondi».

Si legge su Isa & Chia, che ne ha riportato il discorso. A proposito dei nuovi vipponi del GF Vip, a cui potrebbe presto aggiungersi anche Vladimir Luxuria (sarebbe un gradito ritorno se dovesse concretizzarsi): «I nomi che abbiamo lanciato qui – molti erano trattative onerose – sono saltati. Luxuria era stata contattata, ma poi non se n’era fatto nulla. Lei potrebbe essere tra quelle che potrebbero entrare in gioco. Però qui credo ci siano problematiche economiche».

Questo è ciò che ha spiegato Gabriele Parpiglia nel suo intervento.

Nella giornata di ieri, sempre a proposito di GF Vip e prolungamenti vari, TV Blog aveva rivelato la fine della trasmissione, dando per ufficiale una data…