A causa di un incidente Marilia Mendonca perde la vita

La cantante brasiliana Marilia Mendonca, tragicamente scomparsa in un incidente aereo

Arriva una terribile notizia direttamente dal Brasile. La cantante Marilia Mendonca ha perso la vita in un terribile incidente aereo a soli 26 anni. L’artista era diretta nello Stato del Minas Gerais a bordo di un piccolo aerotaxi, quando il velivolo si è schiantato. Purtroppo oltre a lei ci sono delle altre vittime: il produttore della cantante, suo zio e i due piloti dell’aereo.

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, la prima ricostruzione riferisce che la causa dell’incidente pare sia data dalla collisione con un’antenna. Ma sarà comunque fatta chiarezza nelle prossime ore con ulteriori dettagli. Intanto poco prima del tragico epilogo Marilia Mendonca aveva pubblicato un post sui social con una serie di video e foto che la mostravano felice. Era diretta nella città di Caratinga per un concerto, purtroppo non ce l’ha fatta.

Un fatto che ha sconvolto non solo il Paese carioca, ma anche il resto del mondo. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Marilia Mendonca. Dai calciatori Neymar e Douglas Costa alla cantante Elettra Lamborghini. Proprio quest’ultima tra le storie Instagram si è detta davvero molto dispiaciuta per quanto accaduto, pubblicando delle storie sul suo profilo, come potete vedere qui…

Le storie di Elettra Lamborghini dedicate a Marilia Mendonca

Marilia Mendonca aveva carriera costellata da numerosi successi e premi importantissimi, che l’hanno portata a essere un vero e proprio idolo in Patria (e non solo). 5 milioni di dischi venduti solo in Brasile. oltre 39 milioni di follower solo su Instagram e tanta voglia di regalare emozioni ai propri sostenitori. La cantante ora lascia un vuoto enorme a tutti coloro che l’amavano, dalle persone care (tra cui suo figlio di appena un anno) ai fan, amici e colleghi.

Anche noi di Novella 2000 e Novella2000.it molto dispiaciuti ci stringiamo intorno al dolore dei familiari per la prematura perdita della meravigliosa Marilia Mendonca.