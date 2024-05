Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Maggio 2024

Tu si que vales

In queste ultime ore è trapelata un’indiscrezione che ha smosso tutto il web, ovvero quella secondo la quale Giulia Stabile potrebbe essere sostituita da Giulia De Lellis a Tu Si Que Vales.

Giulia De Lellis a Tu Si Que Vales?

Tu Si Que Vales negli anni è diventato uno dei capisaldi di Canale 5 e il programma prodotto da e con la partecipazione di Maria De Filippi riscuote sempre più successo anno dopo anno. Nel tempo la giuria è cambiata con l’uscita di scena di Teo Mammucari e l’entrata di Luciana Littizzetto. La stessa cosa vale anche per il presidente della Giuria Popolare, che da diversi anni è Sabrina Ferilli.

Alla conduzione, nel corso delle prime nove edizioni abbiamo visto Belen Rodriguez, la quale è stata affiancata da vari volti noti. Per sette stagioni ci sono stati Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, mentre Giulia Stabile è stata introdotta durante l’ottava. L’anno scorso però Belen ha lasciato il suo posto e la figura femminile di riferimento è diventata proprio la Stabile.

Tuttavia adesso le cose potrebbero cambiare e ad annunciarlo con un’indiscrezione ci ha pensato Di Più TV, come riporta anche il sito Gossip e TV. Giulia Stabile vorrebbe lasciare la conduzione di Tu Si Que Vales perché avrebbe il desiderio di dedicarsi maggiormente alla danza. Starebbe infatti lavorando a un progetto che la porterebbe a girare l’Italia in vari teatri e questo porta chiedersi chi potrebbe sostituirla.

Al suo posto in pole position ci sarebbe Giulia Stabile, che come conduttrice ha già un po’ di esperienza grazie ad alcuni programmi di Real Time. Per il momento si tratta solo di indiscrezioni e non abbiamo assolutamente alcuna certezza, di conseguenza dovremo attendere dichiarazioni da parte di Mediaset o dei diretti interessati.

Non ci resta che aspettare il debutto di Tu Si Que Vales nell’autunno del 2024 per capire meglio cosa accadrà.