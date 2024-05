Ballando con le stelle, smentita la partecipazione di due concorrenti date per certe: l’indiscrezione

Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Maggio 2024

Ballando con le stelle

In queste ore è trapelata la notizia seconda la quale Belen Rodriguez e Nina Moric non parteciperanno alla nuova edizione di Ballando con le stelle. Ecco tutto quello che sappiamo.

L’indiscrezioni sul cast di Ballando con le stelle

La nuova edizione di Ballando con le stelle è ancora molto lontana ma Milly Carlucci sembra stia già parlando con vari Vip che potrebbero accettare il suo invito. Il programma di ballo avrà inizio nel mese di ottobre, come al solito, ma in questi prima parte dell’anno sono già usciti alcuni nomi di papabili concorrenti.

Tra questi sono stati fatti i nomi di Belen Rodriguez e Nina Moric. La prima al momento non ha alcun impegno lavorativo, per quanto ne sappiamo, sul piccolo schermo ma si sta occupando della sua nuova linea beauty. Entrambe sarebbero state un bel colpaccio per Milly, considerando che entrambe hanno un ex fidanzato in comune: Fabrizio Corona.

Sicuramente la stagione di Ballando con le stelle sarebbe stata molto interessante sia sul piano della danza sia su quello della vita privata. Tuttavia, stando a quanto ha riportato in anteprima Davide Maggio, pare proprio che Belen abbia fatto un passo indietro nonostante sembrasse molto vicina alla firma del contratto. In merito alla Moric, invece, sembra che i rumor iniziali fossero infondati e non ci sia mai stato alcun contatto con la Carlucci.

Sempre secondo Davide Maggio, però, Melissa Satta sarebbe una concorrente ufficiale dell’edizione in arrivo. Ovviamente non c’è nulla di certo e dovremo attendere conferme da parte della diretta interessata oppure da Milly Carlucci stessa. Sicuramente tutti i nomi dei concorrenti verranno rivelati alcune settimane prima del debutto dello show di ballo.

Non vediamo l’ora di scoprire chi saranno i vari personaggi famosi che si metteranno alla prova quest’anno a Ballando con le stelle. Così come le coppie che formeranno con i ballerini professionisti.