Sabrina Ferilli è stata la vera protagonista della puntata di ieri sera di Tu si que vales. Infatti, la giudice si è esibita sulle note di Thriller vestendo i panni di Michael Jackson.

Sabrina Ferilli come Michael Jackson

Sabrina Ferilli è stata al centro di un falò di confronto con Giovannino, in piano stile Temptation Island, nella puntata di ieri sera di Tu si que vales. La gag ha fatto molto divertire il pubblico a casa, anche se il finale ha sorpresa ha lasciato a bocca aperta tutti quanti. Sembrava che i due ‘innamorati’ dovessero uscire insieme dalla trasmissione, ma alla fine Giovannino ha deciso di andarsene con una ‘corteggiatrice’.

L’attrice, però, è stata protagonista di un altro momento molto divertente nel corso dell’esibizione di un concorrente. Qui sotto possiamo vedere il video nel quale si è vestita come Michael Jackson e ha ballato sulle note di Thriller. Lei stessa si è stupita delle sue capacità e dell’aver finito la performance a tempo con al musica. “Ma avete visto? Ho finito a tempo, neanche l’avessi provata. Se mi fossi preparata un attimo l’avrei fatta meglio“.

Le reazioni dei giudici sono state impagabili. Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi la guardavano ridendo a crepapelle dal loro posto, mentre Gerry Scotti osservava impassibile e quasi attonito la scena. Maria De Filippi, che ha avuto l’idea di farla esibire, era accanto al concorrente a bordo studio mentre guardava l’amica ballare.

Sul web, ovviamente, il pubblico si è scatenato e ha commentato molto positivamente il ballo della Ferilli. Maria ha ironizzato: “Sembrava una che ballava la pizzica“. Poi è stata la volta del concorrente in questione, il quale ha avuto il consenso dei giudici per poter tornare nelle prossime puntate. “Lei è stata bravissima, ma mancava il playback. Le labbra non si muovevano, solo questo“, ha detto lui con umorismo.