Nella giornata di ieri, nel corso di un servizio su un argomento molto serio, l’atmosfera è stata alleggerita da un evento imprevedibile. La giornalista di Mattino Cinque si è spaventata a causa di un tuono e non è riuscita a trattenere una risata. Ecco il video.

La giornalista si spaventa a Mattino Cinque

Ieri pomeriggio è andata in onda una puntata di Mattino Cinque all’interno della quale si è partiti con il parlare di due casi di cronaca che hanno scandalizzato l’Italia intera. Uno di questi fatti ha avuto luogo a Paderno Dugnano, luogo nel quale un ragazzino di 17 anni ha ucciso i genitori e il fratellino di 12 anni.

In collegamento in diretta la giornalista Alessandra Rolla che si è mostrata sotto la pioggia torrenziale mentre forniva le ultime informazioni sul caso. E, come possiamo vedere dal video qui sotto, è proprio in questo momento che un tuono improvviso ha spaventato la professionista, che si è trovata molta paura. Un istante che ha alleggerito l’atmosfera e ha portato la conduttrice ad affermare:

“Abbiamo sentito un tuono, il tempo non è dei migliori. Lo spiego ai telespettatori visto che è stato un rumore forte”.

La giornalista, che non ha potuto fare a meno di trattenere un sorriso per la reazione avuta, ha aggiunto: “I primi temporali di fine estate“. Poi la puntata è andata avanti come di consueto con il racconto di questo e di tanti altri casi di cronaca. Ovviamente certe cose possono accadere e non è la prima volta che ci sono degli imprevisti a Mattino Cinque così come in tante altre trasmissioni.

Il popolo del web ha commentato in maniera molto divertita quanto accaduto in diretta e il video ha fatto il giro del web. Nel caso in cui dovessero capitare altri casi analoghi non esiteremo a tenervi informati.