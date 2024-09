Vi ricordate di Manuel Aspidi, concorrente della sesta edizione di Amici? In questi giorni è apparso sui social per raccontare perché non verrebbe invitato nei programmi di Maria De Filippi e il retroscena di una telefonata che avrebbe avuto con la produzione.

Il retroscena di Manuel Aspidi su Amici

Manuel Aspidi è stato un allievo della sesta edizione di Amici, la stessa in cui abbiamo visto anche Karima, Federico Angelucci e Antonio ‘Tony’ Aglianò. Oggi ha firmato un contratto con una casa discografica americana ma in molti si chiedono come mai non promuova i suoi singoli nel talent come fanno tanti ex concorrenti. La sua risposta è arrivata tramite un video su TikTok:

“Perché non vado a promuovere i miei singoli ad Amici? Perché non dipende da me. Quella è stata una delle esperienze artistiche più belle della mia vita. Mi ha dato tantissimo e sono grato a Maria e al programma per ciò che mi hanno permesso di vivere.

Dopo la fine di Amici mi sono dovuto rimboccare le maniche perché noi non avevamo un supporto discografico anche se nel 2007 il mio album e il mio inedito hanno riscosso un buon successo”.

Dopo alcuni spettacoli teatrali insieme ad alcuni professionisti di Amici , Manuel Aspidi torna ai suoi progetti fino a quando lo avrebbe ricontattato una persona della produzione. Questa gli avrebbe proposto un nuovo tour, ma essendo ormai libero da qualsiasi vincolo avrebbe rifiutato gentilmente. “Ricordati che tu da oggi non farai più niente“, sarebbe stata la replica ricevuta.

Rispondo alle domande che troppo spesso mi vengono poste da 17 anni a questa parte. Come mai non vai ospite ad Amici per promuovere i tuoi brani? Come mai Maria non ti invita nei suoi programmi? Ho sempre cercato di tergiversare quando mi venivano poste queste domande, forse perché probabilmente mi creava un forte dispiacere, oggi però a distanza di anni e più consapevole di me stesso ho deciso di raccontare quello che ho tenuto per me per tanto tempo.

Passa del tempo e va in onda Amici Big, all’interno del quale hanno partecipato Emma, Annalisa, Antonino e Alessandra Amoroso. Poco dopo l’inizio del programma qualcuno della produzione avrebbe contattato ancora Manuel Aspidi. In questo caso gli avrebbero domandato come mai avesse rifiutato di partecipare:

“Io ho risposto che nessuno mi aveva chiamato. Non avrei mai detto di no a Maria, sarebbe stata per me un’opportunità. Mi hanno detto che Maria ci era rimasta molto male e poi non sono stato più ricontattato”.

Manuel Aspidi è convinto che Maria De Filippi ancora oggi non sappia la verità sulla questione e si dice dispiaciuto per la fine del loro bel rapporto: “Lei è sempre carina con tutti e il team di lavoro è straordinario“. Ad ogni modo, tutto è andato per il meglio nonostante questa parentesi e presto lo vedremo in un musical e in un film come attore.