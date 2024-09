Oggi i canali di Temptation Island hanno annunciato la sesta coppia che prenderà parte al reality show, quella formata da Alfonso e Federica. Pochi minuti dopo però è subito spuntata una prima segnalazione sulla protagonista del programma.

La segnalazione su Federica di Temptation Island

Manca una settimana esatta alla partenza di Temptation Island 2024 e ormai tutto inizia a essere pronto per la prima puntata della nuova edizione. Solo poco fa i canali social del reality show hanno annunciato la sesta coppia che partirà per un viaggio nei sentimenti, quella formata da Alfonso e Federica. A scrivere alla redazione è proprio lei, a causa della troppa gelosia del suo compagno. A riguardo la giovane protagonista della trasmissione targata Maria De Filippi ha ammesso: “Tante cose non le ho fatte perché lui non me le permette. Non posso andare a mangiare una pizza con le amiche o andare a mangiare un gelato. Andare a ballare è una cosa impossibile, così come una vacanza. Sono cose che io non ho mai fatto, se non con lui”.

A prendere parola dopo Federica è anche Alfonso, che rivela perché ha accettato di partecipare al reality show di Canale 5 aggiunge: “Accetto di partecipare perché sono consapevole che sono molto geloso. Non penso però di sbagliare, quindi voglio capire se posso fidarmi di lei”.

Senza dubbio Alfonso e Federica ce ne faranno vedere di belle, tuttavia poco fa è accaduto qualcosa di inaspettato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. A pochi minuti dall’annuncio della sesta coppia di Temptation Island, Deianira Marzano ha ricevuto una prima segnalazione su Federica che sta già facendo discutere. Secondo un’utente, che ha inviato un messaggio anonimo all’esperta di gossip, la fidanzata di Alfonso avrebbe sempre avuto il sogno della tv e di lavorare come influencer, accusandola dunque di prendere parte al reality solo per popolarità.

Naturalmente al momento si tratta solo di pettegolezzi e il pubblico attende già con ansia di scoprire cosa accadrà tra Alfonso e Federica.